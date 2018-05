Det var 22. april de 17 polakkene skal ha kjørt frem og tilbake over grensen ved Svinesund. Hver gang var bilene lastet med akkurat så lite – eller mye – øl og sprit at de ikke risikerte noen streng straffereaksjon.

– De vet akkurat hvor grensen for forenklet forelegg går og kjører frem og tilbake. Dette er et fenomen som vi kaller kvotesmugling, forteller politiinspektør Eli Fryjordet, leder av Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt.

Dette er en ny metode sammenlignet med tidligere, da tollerne på grensen til Sverige avslørte lastebiler og store varebiler fullastet med øl.

9500 i forenklet forelegg

De som ble tatt for slik smugling risikerte strenge fengselsstraffer, men det gjør ikke de som «bare» blir tatt med opp til 100 liter øl.

Da vanker det vanligvis bare et forenklet forelegg på opp til 9500 kroner (se tabell lenger ned).

Tollvesenet kan utstede forenklet forelegg til de som blir tatt for smugling av mindre mengder tobakksvarer og alkohol. Stortinget utvidet i 2017 denne ordningen til å gjelde inntil 100 liter drikke med alkoholprosent mellom 2,5 og 7. I praksis gjelder denne grensen øl.

Ny mulighet for smuglerne

Ordningen sparer både tollere og politi for mye arbeid, men det åpnet seg en ny mulighet for de profesjonelle smuglerne som kjører enorme mengder øl over grensen fra Sverige til Norge. Én bil med fem personer i kan lastes med 500 liter øl og det eneste smuglerne risikerer, er altså et forenklet forelegg.

Hans O. Torgersen

Toll og politi er ikke i tvil om at dette er mer alvorlig enn om du eller jeg kjøper for mye øl i Sverige.

– Vi ser at dette er organisert smugling, sier Fryjordet.

Etter at de 18 polakkene ble tatt av tollerne på Svinesund 22. april, ble politiet kontaktet og så skjedde ting meget raskt. Utlendingsdirektoratet (UDI) ble kontaktet og innen to døgn hadde 17 av de 18 fått vedtak om utvisning.

«Alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn»

UDI har i utlendingsloven hjemmel til å utvise en EØS-borger fra Norge når «hensynet til den offentlige orden eller sikkerhet» tilsier det.

Det er et vilkår for utvisningen at det hos personen som skal utvises foreligger «forhold som innebærer en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn», som det heter.

I utvisningsvedtaket som polakkene fikk, viser UDI til at smugling av alkohol er straffbare handlinger som «i stor grad truer samfunnsordenen».

UDI viser til at Norge av hensyn til folkehelsen har et strengt regime for innførsel av alkohol og tobakksvarer.

– Utvisning er veldig kriminalitetsforebyggende. Brudd på innreiseforbud kan føre til ett års fengsel første gang, et og et halvt år andre gang. Det er nettopp det som er viktig med fokus på disse sakene, at det forebygger ytterligere kriminalitet, sier Fryjordet.

I helgen ble 14 nye polske smuglere tatt. Ingen av disse slipper unna med forenklet forlegg. De er blitt anmeldt og risikerer følgelig at UDI fatter vedtak om å utvise også dem.