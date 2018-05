UNE-leder gjorde vedtak i Farida-saken alene: – Alvorlig saksbehandlingsfeil

Jusprofessor Mads Andenæs sier til Dagbladet at dette er en ny alvorlig saksbehandlingsfeil i den omstridte saken.

– Reglene sier at hvis saken ikke reiser noe tvil, så kan den behandles av nemndleder alene. Denne saken byr på vesentlige tvilsspørsmål, og det er galt at den ikke ble avgjort av en nemnd. Det er en alvorlig saksbehandlingsfeil. Jeg tror dette ville fått et annet resultat om det hadde gått til en nemnd, sier han.

Fredag ble det kjent at UNE opprettholder beslutningen om at Farida (12) og familien ikke får komme tilbake til Norge, trass i at Høyesterett i mars konkluderte med at avgjørelsen om å tilbakekalle deres flyktningstatus, er ugyldig. Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015.

Rolf Ohman

Etter Høyesterett-vedtaket ble saken sendt tilbake til UNE. Der fattet nemndleder Johan Berg fredag et nytt vedtak om at det var riktig å trekke tilbake den midlertidige oppholdstillatelsen, uten full nemndbehandling, ifølge Dagbladet.

– I denne saken fant jeg på bakgrunn av Høyesteretts dom ingen tvil om hva som måtte bli resultatet, og derfor ble det ikke innkalt til noe nemndmøte, skriver han i en e-post til avisen.

Han understreker samtidig at han har hatt støtte fra UNE-ansatte med særlige kunnskaper om landsituasjonen og ulike juridiske problemstillinger.

Familiens advokat, Arild Humlen, raste fredag mot UNEs beslutning.

– Dette er overraskende og oppsiktsvekkende. Du kommer ikke nærmere et forvaltningsmessig mytteri. Det er åpenbart at de ikke lar seg styre av domstolene, sa Humlen.