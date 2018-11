Tusenvis samlet seg til støtte for abortloven: – Forstår at mange kvinner og unge jenter er fortvilet og oppgitt i dag

Det var trangt om plassen utenfor Stortinget lørdag ettermiddag. Trommene slo i takt, kun avbrutt av sporadiske jubelrop, appeller og sang. Både gamle og unge, kvinner og menn, samlet seg utenfor Løvebakken i protest mot statsminister Erna Solbergs (H) abortflørt med Kristelig Folkeparti.

– Vårt liv, vår kropp, fortsatt selvbestemt abort, runger det utover Eidsvolls plass.

Tett inntil scenen på Eidsvolls plass står Sindre M. Vestre fra Ålesund sammen med tusenvis av andre demonstranter. Han fulgte nøye med på de mange appellene utenfor Stortinget. Vestre hadde selv ingen planer om å gå, før datteren inviterte ham til å bli med.

Omringet av skilt og bannere med «Min kropp, mitt valg», «Aldri mer strikkepinner» og «Min kropp, min rett» klapper den 63 år gamle læreren sammen med datteren for hver appell.

– Som lærer har jeg brukt mye av tiden min på å hjelpe jenter med å få bedre selvtillit. Den foreslåtte endringen i abortloven er et angrep fra Regjeringen. Man ønsker å fjerne jentenes selvstendighet, istedenfor å gi dem mer kunnskap og selvtillit, sier Vestre til Aftenposten.

Ketil Blom Haugstulen

– En mistillit til norske kvinner

Statsministerens åpning for endring av loven, og tilsynelatende bruk av abortloven som et forhandlingskort har han lite til overs for.

– Jeg har langt større forståelse for KrFs syn, som har dette programfestet. At de ønsker endringer i abortloven kan man ikke bli forbauset over, men jeg blir langt mer skuffet over Erna Solberg. Jeg forstår godt at mange kvinner og unge jenter er fortvilet og oppgitt i dag.

Han beskriver en statsminister som han oppfatter som «blind av maktlyst».

– Det virker som hun er villig til å gå over lik for å beholde makten. Hun opptrer langt mer kynisk enn KrF, sier han.

Det er ikke selve retten til selvbestemt abort som Solberg har åpnet for å legge på forhandlingsbordet, men hvorvidt kvinner skal kunne abortere friske tvillingfoster eller foster med «alvorlig sykdom» etter uke 12. En mistillit til norske kvinner, mener Vestre.

– Det fjerner kvinnens rett og frihet til å bestemme selv. Det flytter makten over til nemnder, og viser en mistillit til norske kvinner.

Ketil Blom Haugstulen

Fakta: Abortloven Abortloven bestemmer at gravide kvinner selv kan avgjøre om de skal ta abort, så lenge det kan skje før utgangen av 12. uke i svangerskapet, og så lenge det ikke er medisinske grunner som taler mot det. Mellom 12. og 18. uke av svangerskapet kan man søke om abort til en abortnemnd bestående av to leger. Etter uke 18 er abort forbudt om fosteret er levedyktig, men det er lov om det er fare for kvinnens liv og helse. Kilde: Store norske leksikon.

Raser over statsministerens forslag

Litt lenger unna scenen står Gro Ballestad (54) og Guri Vatn (52). Solbergs åpning for å endre abortlovens paragraf 2c, får dem til å rase.

– Det er kvinnen selv, ikke politikerne som skal bestemme. Jeg blir rasende over det Erna foreslår, sier Ballestad.

– Jeg kjenner jeg blir så sinna, legger Vatn til. Hun måtte felle en tåre under flere av appellene.

KrF ønsker å fjerne paragraf 2c. Partiet mener paragrafen diskriminerer fordi den gir fostre med avvik et dårligere rettsvern enn friske fostre. Knapt 300 fostre ble abortert etter denne paragrafen i fjor av rundt 12.000 aborter totalt.

Ketil Blom Haugstulen

Skvatt himmelhøyt

Alene blant tusenvis av demonstranter står 87 år gamle Jan Holdt. Han minnes den gangen han gikk i demonstrasjonstog for abortloven for første gang.

– Det er nærmere 50 år siden, da gikk jeg på Karl Johans gate under fanen «for selvbestemt abort».

Snart fem tiår senere har han ikke endret synspunkt. Han mener endringen av abortloven Solberg har åpnet for vil svekke kvinners situasjon. Han skvatt himmelhøyt da han leste Solbergs uttalelser.

– Jeg synes det var helt forkastelig. Det er kvinnen som selv står i situasjonen som er best til å vurdere hva som er riktig for henne, sier han.

Ketil Blom Haugstulen

Emma Zupter (21) og Viktoria Rosjø (29) troppet også opp utenfor Stortinget for å vise misnøye med KrF.

– Det er viktig at vi ikke går tilbake i tid, sier Rosjø.

Begge mener demonstrasjonen handler om kvinners rett til å bestemme over egen kropp. De mener statsministerens tilnærming har vært «feig».

– Det handler om makt, sier Zupter.

Begge frykter at kvinner i stadig større grad vil måtte forklare seg for nemnder, som skal avgjøre kvinners skjebne.

Ketil Blom Haugstulen

– Kaldt gufs fra fortiden

Rikke Smisetfoss Sørdahl (19) var en av mange unge kvinnelige deltagere under demonstrasjonen foran Stortinget.

– Dette handler om kvinners rett til å bestemme over egen kropp, sier hun.

– At statsministeren åpner for å forhandle om abortloven er helt forkastelig. Det er som et kaldt gufs fra fortiden, legger hun til.

Hun får støtte fra Ola Erik Blæsterdalen. Han frykter et tilbakeslag for kvinners rettigheter.

– Det kan føre til en forverring av situasjonen for kvinner som allerede er i en vanskelig situasjon.