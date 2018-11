Fregatthavariet: Dette kan vi få svar på i dag

Torsdag klokken 14 legger Havarikommisjonen frem en foreløpig rapport om ulykken med fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS natt til 8. november. Det skjer i kommisjonens lokaler på Lillestrøm.

Kommisjonen varsler at de vil gi et «grovt foreløpig hendelsesforløp for ulykken», samt «informasjon som er innhentet i den innledende fasen av undersøkelsen».

Havarikommisjonen har tidligere varslet at det kunne ta ett år før den kom med sin rapport.

– Det er hensynet til storsamfunnets behov for informasjon som gjør at vi går ut nå, sier direktør William Bertheussen til Aftenposten.

Han sier at det ikke nødvendigvis vil gå et helt år før endelig rapport foreligger.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har slaktet medienes dekning av havariet – og fått svar.

Det er sjelden de vet så mye

Ofte må kommisjonen etter ulykker lete etter deler fra farkoster eller digital informasjon som er forsvunnet.

Nå har de for lengst fått snakket med de ansvarlige som førte fregatten, og tankskipet, og de har samlet inn kommunikasjonsdata fra både trafikksentralen på Fedje, tankskipet og fregatten. Det inkluderer trolig en VDR-vessel data recorder fra fregatten, som fanger opp all kommunikasjonen her.

– Vi har fått tilgang til alt og mer til. Når handler det om å få analysert det vi har samlet inn, sier Bertheussen.

Flere har laget foreløpige beskrivelser av hendelsesforløpet – som denne, fra Aftenposten.

Dette kan vi få svar på

Det er kjent at KNM Helge Ingstad seilte med antikollisjonssystemet AIS avslått, noe som er vanlig for militære fartøyer som har som oppgave ikke å bli overvåket. Her er noen av de ubesvarte spørsmålene:

Stolte tankeren for mye på AIS-systemet, og lempet på utkikk og det å følge med på radaren – de to viktigste kildene for å holde oversikt over egen situasjon?

Hvorfor møttes ikke skipene babord mot babord, slik de skal, som gir mulighet til å unngå kollisjon ved å ta hardt styrbord?

Gjorde både fregatten og tankeren alt de kunne for å unngå kollisjon?

Påvirket andre fartøyer situasjonen?

Hvorfor grep ikke taubåten inn, som var forbundet med tankskipet med en trosse, og som kan bremse eller svinge på skip den eskorterer?

Fregatten hadde i utgangspunktet overlegne evner til å kartlegge sine omgivelser, og den er svært manøvrerbar, selv i trengte situasjoner.

Hvordan klarte den å havne i en situasjon der den var truet av kollisjon?

Var alle fem funksjoner – vaktsjef, assisterende vaktsjef, rormann og to utkikkere – i posisjon på broen da situasjonen og faren for kollisjon oppsto?

Var det vaktskifte på broen rundt kl. 04, kraftig lyssetting på land eller andre forhold som distraherte besetningen på broen?

Hvorfor holdt fregatten en hastighet på 17 knop, og var det forsvarlig?

Under en kollisjon på sjøen vil det under alle omstendigheter bli en skyldfordeling.

Dette var situasjonen for KNM Helge Ingstad onsdag morgen. Sikringsarbeidet avbrutt.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Er lydloggen «alle» har hørt fullstendig?

VG kunne tidlig legge ut en lydlogg fra ulykken. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har opplyst at avisen fikk loggen fra trafikksentralen (VTS) på Fedje. Erfarne sjøfolk har karakterisert kommunikasjonen her som stakkato, merkelig usammenhengende og i strid med maritim opplæring.

Men er lydloggen fullstendig, eller ble det kommunisert på flere kanaler, samtaler som ikke er registrert her? Kommisjonen konstaterer at den har all kommunikasjon, men har ikke villet svare på om den offentliggjorte VTS-loggen er fullstendig.

Apropos lydloggen, var det virkelig fare for at fregatten kunne støte borti grunner, slik det fremkommer?

Og kunne, og burde, tankeren gitt fregatten bedre plass?

Vi vil få svar på noen, men ikke alle disse svarene torsdag ettermiddag.