Keshvari samarbeider med politiet

Torsdag ble det kjent at Frps-politiker Keshvari formelt er siktet for grovt bedrageri. Det er fem uker etter at Aftenposten avslørte at Frps stortingsrepresentant gjennom to år hadde levert udokumenterte reiseregninger for minst 290.000 kroner.

Allerede dagen etter Aftenpostens oppslag, ble han politianmeldt av Stortingets administrasjon.

– Samarbeider

Politiet bekrefter overfor Aftenposten at Keshvari fredag var inne til det første avhøret.

– Siktede har vært inne til avhør i dag. Han ønsker å samarbeide. Utover dette ønsker vi ikke å gå inn i hva som kom frem i avhøret, sier etterforskningsleder Rune Skjold.

Fakta: Dette er saken Aftenposten har dokumentert at Mazyar Keshvari har krevd minst 36.000 kr for reiser han ikke har vært på. I tillegg har Keshvari krevd reiserefusjon for en lang rekke besøk til Frp-lokallag hvor lokale ledere ikke kjenner til at han har vært på besøk. Slike krav summerer seg til ytterligere 116.000 kroner. Den totale summen for udokumenterte reiser er 290.000 kroner, men Aftenposten kan på nåværende tidspunkt ikke slå fast at hele denne summen gjelder fiktive reiser. Mazyar Keshvari er blitt informert om at Aftenposten har fått innsyn i reiseregningene og har vært sykmeldt siden 9. oktober. Via sin advokat Arve Lønnum innrømmer Keshvari at han har levert feil reiseregninger og fått penger han ikke skulle hatt. Han gir sin uforbeholdne unnskyldning.

Vil ikke oppgi beløp

Aftenposten har bedt Keshvaris forsvarer, Arne Gunnar Aas, om en kommentar, men han har ikke svart.

Hverken Keshvaris forsvarer eller Skjold vil si noe om hvor mye Keshvari er siktet for å ha underslått, og hvor mye det er i forhold til de 290.000 Aftenposten mener han har levert udokumenterte reiseregninger for.

Politiet vil heller ikke informere om hva som skjer videre fremover eller når neste avhør vil finne sted.