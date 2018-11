– Slike svingninger i oljeprisen ser vi langt mye oftere enn vi tror. Oljeprisen svinger ofte både opp og ned, sier Andreassen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets.

Dermed kan de av dere som får hjertet i halsen og tror at Norge går på en ny smell, trekke pusten. Dette fallet er ikke bare innenfor normalen, men det er også flere grunner til at økonomen ikke frykter prisfallet.

Fredag falt prisen på nordsjøolje med 3,8 dollar fatet, eller 6,1 prosent, til 58,80 dollar. For hele uken er fallet på 11,3 prosent. I løpet av fredagen var prisen nede i 58,41 dollar, det laveste siden oktober 2017.

Her er grunnene til at Andreassen ikke er særlig bekymret:

Lise Åserud / NTB scanpix

1. Vi lever ikke av oljeinntektene

Norge er avhengig av oljeinntektene og vi er en oljenasjon, har vi lært. Det stemmer bare halvveis, vi lever ikke av inntektene, men av de oljeinntektene vi allerede har spart.

Oljeinntektene settes inn i Oljefondet. Fondet investeres i aksjer og obligasjoner og litt eiendom over hele verden. Så bestemmer politikerne hvor mye av avkastningen som overføres til statsbudsjettet og brukes på det offentlige.

Handlingsregelen sier at vi over tid kan bruke 3 prosent av verdien av oljefondet årlig. Det er den avkastningen utover inflasjonen som vi venter å få av investeringene. Holder regnestykket, er oljefondet evigvarende, også uten påfyll av nye oljeinntekter.

– Dermed betyr det mye mer for Norge hvordan det globale aksjemarkedet går, enn hvordan oljeprisen utvikler seg, sier Andreassen.

Hvis oljeprisen blir lav lenge, fører det til at vi ikke kan øke overføringene fra oljefondet så mye som vi tenkte oss, men vi trenger altså ikke å kutte overføringene.

– Det er en fornem nød, og den bør vi klare å leve med, sier Andreassen.

Denne høstens oljeprisfall påvirker i alle fall ikke statsbudsjettet for neste år. Det er allerede vedtatt. Og det er ikke basert på de oljeinntektene vi tjener i år eller i fremtiden. Overføringene fra oljefondet vil fortsatt dekke hver syvende utgiftskrone i statsbudsjettet.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

2. Kan fint leve på 60 dollar fatet

Flere av oss husker året da oljeprisen falt, oljebransjen sa opp sine ansatte, leverandørene til oljeselskapene måtte si opp sine ansatte, boligprisene i oljerelaterte områder sank og situasjonen så mørk ut.

Det vi fort kan glemme, er det brutale fallet den gangen. Det var mye større enn det vi har sett i høst.

– Problemet var at vi investerte for mye i nye prosjekter med utgangspunkt i at oljeprisen var 110 dollar fatet. Da den falt til 30 dollar fatet, så sugde det, sier Andreassen.

Når selskaper hadde basert investeringene med utgangspunkt i en så høy pris, ble brått prosjektene fælt ulønnsomme når prisen falt til en fjerdedel.

Nå kan vi glede oss over at vi ikke har tilpasset oss en oljepris på 85 dollar fatet.

– Dagens oljepris på rundt 60 dollar er omtrent det samme som i starten på 2018, og ingen oljeselskap har lagt til grunn en pris på 85 dollar fatet for sine investeringer. Det blir heller ingen kutt i de prosjektene som allerede er i gang, sier Andreassen.

På lang sikt er det selvsagt forskjell om oljeprisen er på 60 eller 80, men den er ikke svært stor og den har svært liten betydning på kort sikt, mener han.

3. To grunner til at oljeprisen faller

I utgangspunktet kan det være to grunner til at oljeprisen faller.

Den første er at etterspørselen etter olje faller fordi verdensøkonomien går dårligere.

Når etterspørselen går ned, faller også prisen.

Den andre grunnen til at oljeprisen faller, er at oljeproduksjonen har steget mer enn normalt, det vil si at tilbudet er stort.

– Nå tror jeg det er økt produksjon som har skylden, sier Andreassen

Da det ble kjent at Iran skulle utestenges, og at oljen herfra ikke ville komme på verdensmarkedet, økte de Saudi-Arabia og De arabiske Emiratene sin produksjon for å kompensere for dette. Men til slutt ga USA flere land enn forventet anledning til å kjøpe olje fra Iran likevel, og sanksjonene ble mye mindre strenge enn forventet.

Samtidig økte USA sin produksjon av skiferolje raskere enn mange har ventet. Totalt sett har vi da fått langt mer olje på markedet enn før sommeren, og prisene har falt raskt.

Om ikke det var nok, bruker president Trump åpenlyst Saudi-Arabias drap av journalisten Kashoggi og Trumps «frikjennelse» av kronprinsen Mohammed bin Salman som pressmiddel for å få ned oljeprisen.

– Det ligger et «Jeg lar deg gå fri, mot at du gir oss billig olje» i måten Trump har håndtert saken på. Saudi-Arabia og OPEC vil trolig gå stille i dørene en stund, sier Andreassen og legger til:

– Men de vil nok til slutt måtte kutte produksjonen for å få prisen opp igjen, eller de gjør det stille og pent. Neste uke kan OPEC si at de opprettholder produksjonskuttet de vedtok i slutten av 2016. I så fall vil produksjonen etter hvert komme ned mot etterspørselen, sier Andreassen

4. Når verdensøkonomien går bra, går det bra for Norge

Som nevnt over, vi har lært at vi er en oljenasjon. Igjen, det er jo korrekt, men det betyr ikke at det er oljeprisen som er det viktigste for oss.

– Skal vi velge mellom hva som er viktigst for Norge av høy oljepris og sterk verdensøkonomi, er verdensøkonomien viktigst, sier sjeføkonomen.

Og i dag er verdensøkonomien usedvanlig bra og etterspørselen etter olje har steget bra.

Åserud, Lise / NTB scanpix

5. Forventningene bekymrer

Men, og det kommer ofte et men sånn på slutten. Når verdensøkonomien har vært usedvanlig bra i lang tid, så kan det kanskje ikke vare?

– Verdensøkonomien har vært usedvanlig bra. Men det betyr at utsiktene kanskje ikke er så gode. Vi har trolig lagt det beste av veksten bak oss. Vi går tom for arbeidskraft, med den laveste arbeidsledigheten i rike land på 40 år, lønnsveksten tiltar og rentene går opp, forklarer Andreassen.

I tillegg har vi denne handelskrigen som kan bli trappet videre opp. Det kan åpenbart ramme veksten i verdensøkonomien og dermed også etterspørselen etter olje, og dermed også oljeprisen. Frykten for et slikt scenario har nok også bidratt til oljeprisfallet.

– Hvis verden skulle bremse og dra drar oljeprisen, vil det merkes godt her til lands, også fordi vi må regne med at Oljefondet vil falle i verdi, konkluderer Andreassen, før han igjen trekker pusten og beroliger oss:

– Heldigvis er oljeinvesteringene nå såpass lave at kuttene her bli langt mindre alvorlige enn forrige gang, konkluderer Andreassen.