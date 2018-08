Hovig ble kjent over hele landet som programleder for Fjernsynskjøkkenet, som hun spilte inn 300 episoder av i perioden 1965 til 1998.

Det var NRK som først meldte at Hovig døde fredag formiddag.

«Et unikt menneske»

«Den lille vevre matkjerringa med urkraften, kunnskapsformidleren, tv-personligheten og forfatteren Ingrid Espelid Hovig døde fra oss i dag i sitt 94 år»

Det skriver Lars Røtterud i Gyldendal, i en pressemelding på vegne av Hovigs venner og familie.

«Med henne går et unikt menneske ut av tiden, men for et liv og for en livsgjerning. Vi er takknemlige og ydmyke for alt hun utrettet, og imponert over omsorgen hun viste for så mange mennesker. Vi som sto Ingrid nær minnes først hennes varme, herlige latter, nysgjerrighet, deilige optimisme, og alt det gøyale vi har opplevd ammen: Livet. Takk til alle på Frognerhjemmet for omsorg og pleie. Hvil i fred»

Folkekjær profil

Hovig fikk Gullrutens hederspris i 1999 og utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1994.

Hun har skrevet over 50 bøker om matlaging og kosthold.

Tom Kolstad

Hovig ble født i 1924 og vokste opp på Askøy utenfor Bergen.

I 1947 begynte hun på Statens lærerinneskole i husstell i Bærum, skriver Norsk biografisk leksikon.

I årene mellom 1952 og 1962 reiste hun rundt i norske byer og bygder, for å vise folk hvordan fisk kunne tilberedes. Det var Opplysningsutvalget for fisk som var hennes oppdragsgiver.

Det var disse årene som la grunnlaget for den enkle og pedagogiske stilen hun ble kjent for.

Kort tid etter ble hun ansatt i NRK.

Fjernsynskjøkkenet ble raskt et av de mest sette programmene på TV. Hovig fikk ros fra sine kolleger for sin trygge og profesjonelle væremåte foran kamera.

Jon Petter Evensen

– Arbeid er en velsignelse

I et intervju med A-magasinet i 2013 ble hun spurt hva hennes livsmotto var:

– Arbeid er en velsignelse!

– En velsignelse?

– Ja, uten arbeid trives jeg ikke. Det å kunne gå til en arbeidsplass hver dag og møte kolleger som en setter pris på, er en velsignelse. Det er mange ting i livet som er en utfordring, men det handler om å gjøre så godt en kan. Da får man også nye oppgaver å bryne seg på.

Sverre Dalland

Da Hovig fylte 90, skrev Aftenpostens Torstein Hvattum denne hyllesten: Hun er et nasjonalt ikon. Kvinnen som med et lunt smil lærte oss å jukse ved pannen og ved gryten.

Hansen, Alf Ove / Scanpix

Slik ble Ingrid Espelid Hovig feiret på 90-årsdagen: