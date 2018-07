En person er funnet omkommet på den lille øyen Sankt Helena i Hovekilen i Arendal.

Nødetatene fikk meldingen klokken 11.35, skriver Agderposten.

Kort før klokken 12.30 opplyser Agder-politiet på Twitter at er person er funnet omkommet. Politet omtaler hendelsen som en sjøulykke, og skriver at en vannscooter er funnet på stedet.

Kl.1237. Vedrørende sjøulykke, Arendal. En person funnet omkommet på holmen, v/Hove, av nødetatene. Det er funnet en vannscooter på stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) July 29, 2018

Mannskap på redningsskøyten Inge Steensland bekrefter til Agderposten å ha tatt del i en aksjon i nærheten av Hove, men omstendighetene er foreløpig uklare.

Avisen melder at også luftambulansen skal ha blitt sendt ut.

Andre dødsfall

Dette er andre dødsfallet på kort tid som følge av en ulykke der vannscooter har vært involvert.

Tidligere denne uken døde en 16 år gammel gutt etter et sammenstøt mellom en båt og en vannscooter på Rosfjorden i Lyngdal i Vest-Agder.

Nødetatene ble sendt til stedet, der det viste seg å være snakk om sammenstøt mellom båt og vannscooter.

– Det var én person i båten og to på vannscooteren. Den ene på vannscooteren ble bekreftet omkommet, sa operasjonsleder Atle Loven i Agder politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde mens natten var på sitt mørkeste, forklarer operasjonslederen.

Danskene innfører påbud

I fjor hasteinnførte danske myndigheter førerkortpåbud for vannscootere, etter at en vannscooter i høy fart tok livet av to kvinner som satt om bord i en båt. Kvinnene var amerikanske studenter, skrev VG den gang.

Ulykken skjedde i København i mai i fjor. Fem andre kvinner ble også skadet.

Politidirektoratet var opprinnelig imot opphevingen av vannscooterforskriftene i Norge, blant annet fordi de fryktet høyere ulykkestall, skriver VG.

I Norge stilles det samme krav til fører av vannscooter som til fører av fritidsbåt, fordi vannscootere har mer enn 25 hestekrefter. Mindre enn 200 meter fra land skal vannscootere også holde en maksfart på fem knop.

Politiet har tidligere meldt om vannscootere som kjører langt fortere enn fartsgrensen, ofte i hastigheter opp mot 70 knop. Det tilsvarer rundt 130 kilometer i timen.