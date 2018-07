Nødetatene fikk meldingen klokken 11.35.

Vibeke Skofterud ble funnet på den lille øya Sankt Helena i Hovekilen i Arendal. Hun hadde vært savnet siden 01.00 natt til søndag.

Kort før klokken 12.30 søndag opplyste Agder-politiet på Twitter at er person var funnet omkommet. De sendte klokken 14. 15 ut en pressemelding der de bekreftet Skofteruds identitet.

– Kvinnen er nå identifisert, og det er den 38 år gamle Vibeke Skofterud som er den omkomne. Familien er orientert, sier Bård Austad, enhetsleder ved Agder politidistrikt.

Han forteller til Aftenposten at Skofterud sist ble observert på vannscooteren klokken 01 i natt i samme farvann som der hun ble funnet.

– Da hun ble meldt savnet gjorde politiet en rekke undersøkelser, men det ble ikke igangsatt noen operativ leteaksjon fra vår side da, sier Austad.

Kl.1237. Vedrørende sjøulykke, Arendal. En person funnet omkommet på holmen, v/Hove, av nødetatene. Det er funnet en vannscooter på stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) July 29, 2018

Politiet jobber nå på stedet og gjennomfører tekniske undersøkelser. Politiet ber eventuelle vitner om å kontakte politiet på telefonnummer 02800.

Populær idrettsutøver

Vibeke Skofterud ble 38 år gammel. Hun kommer fra Slitu i Østfold og har gjort stor suksess både nasjonalt og internasjonalt som langrennsløper. Blant annet ble hun olympisk mester i stafett i 2010 og vant verdensmesterskapet i stafett i 2005 og i 2011.

Vibeke Skofterud la opp langrennskarrieren i 2015 for å satse på en TV-karriere, og hun har blant annet jobbet som ekspertkommentator for Eurosport under OL. Året etter deltok hun i NRKs populære realityserie «Mesternes Mester» og kom til finalen sammen med syklisten Thor Huhovd og freestylekjøreren Andreas Håtveit.

Fakta: Vibeke Skofterud (1980–2018) Født: 20. april 1980 (38 år) Død: 29. juli 2018 Idrett: Langrennsløper Aktiv i kvinnelandslaget: 1999-2014 La opp i august 2015 Største meritter: OL-gull 4 x 5 km stafett (2010), VM-gull 4 x 5 stafett (2005 og 2011) og NM-gull sprint fristil (2002) 15 pallplasser individuelt i verdenscupen (første i desember 2001, siste i desember 2012). Skofterud ble søndag funnet død etter en vannscooterulykke i Arendal.

Sommeren 2015 møtte Aftenposten Vibeke Skofterud og portrettintervjuet henne , da var hun svært åpen om alle utfordringene hun har hatt i livet, men også alle oppturene.

I samtalen fortalte hun dessuten om gleden ved å være ved – og i sjøen.

Andre dødsfall

Dette er andre dødsfallet på kort tid som følge av en ulykke der vannscooter har vært involvert.

Tidligere denne uken døde en 16 år gammel gutt etter et sammenstøt mellom en båt og en vannscooter på Rosfjorden i Lyngdal i Vest-Agder.