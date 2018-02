Den unge milliardæren Gustav Magnar Witzøe (25) hadde i 2016 en skattelignet formue på 11,14 milliarder kroner, ifølge siste tilgjengelige ligningstall. Torsdag morgen fyller han lommeboken enda mer etter at oppdrettskjempen Salmar har bestemt seg for å dele ut et utbytte på 19 kroner pr. aksje for 2017, ifølge Dagens Næringsliv

Gjennom investeringsselskapet Kverva as har Witzøe og familien en eierandel på 53,4 prosent i Salmar – tilsvarende 60,5 millioner aksjer. Det gir Kverva en utbyttebetaling på 1,15 milliarder kroner. Witzøe eier igjen 87,92 prosent av aksjene i Kverva, hvilket betyr at han kan få utbetalt ganske nøyaktig én milliard kroner i utbytte fra Salmar, skriver DN.

Tall hentet fra Kapital viser at Gustav Witzøe innehaver 11.plassen om norges rikeste person. Her blir Witzøe beregnet en formue på 18.5 milliarder kroner i 2017. I 2016 ble formuen ble han beregnet til 16.5 milliarder, altså en økning på to milliarder.

Tredje yngste dollarmilliardær

Witzøe ble i 2017 kåret til verdens tredje yngste dollarmilliardær av det finanstidsskriftet Forbes. Unggutten har tidligere satset på mer enn bare laks, i fjor satset han 4 millioner på Key Butler, en tjeneste som skal bidra til lettere utleie av Airbnb.

Fakta: Fakta om Salmars resultater Salmars resultat for fjerde kvartal og årsresultat i 2017. Tall for samme periode i 2016 i parentes. * Driftsinntekter: 2,8 milliarder kroner (2,4 milliarder kroner) * Operasjonelt driftsresultat: 707 millioner kroner (557 millioner kroner) * Resultat før skatt: 294 millioner kroner (1,218 milliarder kroner) Årsresultat 2017 * Driftsinntekter: 10,8 milliarder kroner (9 milliarder kroner) * Operasjonelt driftsresultat: 3,1 milliarder kroner (2,4 milliarder kroner) * Resultat før skatt: 2,8 milliarder kroner (3,3 milliarder kroner

Laks i god strøm

Selskapet fikk i fjerde kvartal 2017 et resultat før skatt på 294 millioner kroner, mot 1,2 milliarder i samme kvartal 2016. Selskapets driftsinntekter for fjerde kvartal ligger imidlertid på 2,8 milliarder kroner, opp fra 2,4 milliarder fra fjerde kvartal 2016. Veksten skyldes i hovedsak økte slaktevolumer, ifølge selskapet.

Det operasjonelle driftsresultatet er på 707 millioner kroner, opp fra 557 millioner i fjerde kvartal 2016.

Salmars resultat før skatt for året 2017 ligger på 2,8 milliarder kroner, ned fra 3,3 milliarder kroner i 2016. Driftsinntektene ligger i 2017 på 10,8 milliarder, opp fra 9 milliarder.

Det operasjonelle driftsresultatet endte i 2017 på 3,1 milliarder kroner, opp fra 2,4 milliarder fra året før.