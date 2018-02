I en nøye koordinert politiaksjon slo politiet i Bergen til mot to adresser i Bergen og på Askøy lørdag kveld.

Tilsammen ble 11 rumenske statsborgere arrestert og siktet for grov menneskehandel, meldte NRK søndag kveld.

– Skulle utnyttes til prostitusjon

Det skal ha vært observasjoner av en jente politiet mistenkte å være 16 år gammel, som førte til aksjonen.

– Vi mistenker at jenta ble transportert til Norge med det formålet å utnyttes til prostitusjon. Siden hun er en mindreårig, blir de siktet for grov menneskehandel, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt.

Politiet arresterte åtte personer i Bergen og tre personer på Askøy.

– Vi har en formening om hvem som har fraktet jenta og hvem som var med i følget til Bergen. Andre er mistenkt for å ha roller knyttet til å ha huset en mindreårig som skulle utnyttes, opplæring i prostitusjon og lignende, sier politiadvokaten.

Familie av jenta

Han sier at politiet har fått bekreftet at jentas alder er 16 år. Flere av de pågrepne skal være slektninger av jenta.

Ifølge NRK er adressen som politiet aksjonerte mot i Bergen knyttet til et rumensk kriminelt miljø som ble omtalt som et av de mest sentrale i NRK Brennpunkts dokumentar «Lykkelandet». Personene som ble pågrepet lørdag, er en del av det samme nettverket, men er stort sett ukjente for politiet.

BT har tidligere skrevet om hvordan politiet brukte år på å knekke et familienettverk av rumenere som var mistenkt for å sto bak menneskehandel og annen kriminalitet i bergensområdet. Da sto en annen familie klar for å overta.

– Flere vil bli sjekket ut av saken

De siktede skal fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

Christoffersen sier det er grunn til å tro at flere av de siktede etter hvert vil bli sjekket ut av saken. Samtidig utelukker ikke politiet at det kan komme flere pågripelser.