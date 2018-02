Han erkjenner ikke straffskyld siden han mener drapet skjedde i nødverge. Det kom frem etter en pause i ankesaken i Frostating lagmannsrett, som startet mandag, skriver Adresseavisen.

– Min klient sier at drapet skjedde med ham til stede, sa forsvarer Arve Opdahl, etter en pause i Frostating lagmannsrett.

Tiltalte og avdøde var venner, men begge var ruset da drapet skjedde. Drapet beskrives som svært brutalt.

– Jeg husker ikke alle stikkene, men jeg trodde det var fem-ti. Jeg var veldig redd, sa den tiltalte 27-åringen i retten, ifølge Trønderbladet.

Han sier han angrer at han ikke ringte politiet med en gang, men forklarte det med at han hadde dårlig erfaring med politiet og at han ønsket å glemme alt. Ifølge 27-åringen oppsto det en krangel og slåsskamp etter det han mener var en seksuell tilnærming fra Holtes side.

Det var onsdag 25. januar i fjor politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i boligen ved Ler i Melhus i Trøndelag.

Noen timer senere ble 27-åringen pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge – en siktelse som ble skjerpet til forsettlig drap og deretter endte med drapstiltale, drapsdom og ankesak i Frostating.

Da saken ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett i november, ble 37-åringen dømt til 15 års forvaring for drapet.