KVINESDAL: Firdaposten kunne denne uken melde at skipet som i 2013 ble tauet fra verftet under Fedafjorden i Kvinesdal til Florø, er solgt. Kjøperen skal ifølge nettstedet Sysla være en amerikaner. Kjøpesummen er ikke kjent, skriver Fædrelandsvennen.

Det var etter at Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk høsten 2008 ble slått konkurs etter å ha pådratt seg tap og underskudd på flere hundre millioner kroner, at det britisk-amerikanske PalmerJohnson Boats-konsernet inngikk en langsiktig avtale om å leie verftsområdet på Angholmen i Fedafjorden.

Helikopterdekk og undervannsbåt

Ved verftet i Kvinesdal ønsket selskapet å bygge noen av de største og mest påkostede luksusyachtene som verden noen gang har sett. Uten å ha kjøper på hånden startet byggingen av et 270 fot stort fartøy som skulle få alt fra nedsenkbart helikopterdekk med tilhørende hangar til svømmebasseng, kino, treningsstudio, sykeavdeling og egen undervannsbåt om bord.

Les tidligere saker om skipet:

Palmer Johnson

Salg ble kansellert

I 2010 kunne administrerende direktør Sigurd Fanuelsen ved Palmer Johnson Norway fortelle til Fædrelandsvennen at verftet i Kvinesdal og den russiske milliardæren, Yuri Bortsov, hadde inngått en intensjonsavtale om kjøp.

Bare den formelle kontraktsinngåelsen gjensto. Men bare seks dager før papirene skulle skrives under, døde russeren, og salget ble kansellert.

I februar 2012 ble Palmer Johnson utestengt fra kontorer og produksjonslokaler på Angholmen, etter at selskapet ikke hadde betalt husleie for verftseiendommen. Senere ble det inngått en avtale om at båten kunne gjøres sjødyktig, for så å bli tauet bort fra verftet.

På det meste arbeidet det 120 mann på båten ved det tidligere verftet i Kvinesdal.