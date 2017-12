Norge kjøper tungt artilleri fra Sør-Korea

Innkjøpsinstansen Forsvarsmateriell sier det nye artilleriet skal stå på Rena og i Indre Troms.

Dagens artilleri er utdatert og vanskelig å skaffe reservedeler til. Hærens nye og tunge langdistanseskyts kommer fra sørkoreanske Hanwha Land Systems. Kaliberet er på 155 mm.

Artillerisystemet kan ifølge Forsvaret skyte minimum 40 km presist, med ny ammunisjon fra norske NAMMO. Hvert skyts bemannes med tre til fem personer, avhengig av modell.

Forsvaret kjøper i alt 24 skyts, med opsjon på ytterligere 24.

Artilleritypen er ifølge Forsvaret en av verdens mest utbredte i sitt slag. Det brukes av Sør-Korea og Tyrkia. Også Finland kjøpte nylig samme type artilleri.

Skal være operativt om fire år

Fredrik Ringnes, Forsvaret

Ifølge Forsvaret skal det nye artilleriet kunne settes i tjeneste høsten 2021, ferdig testet og med ferdig utdannet norsk personell. Det er tidligere enn Hæren har fryktet.

At Forsvaret får kjøpe nytt artilleri viser også at hærsjef Odin Johannessen har fått gjennomslag for sitt ønske om hvordan hæren skal utstyres i årene som kommer.

Det har vært en diskusjon om hæren burde bruke penger på skyts som rekker fire mil, når man har nye kampfly med missiler med en helt annen rekkevidde, og hæren er avhengig av raske forflytninger.

Johannessen mener imidlertid at Hæren er helt avhengig av tungt artilleri og moderne stridsvogner for å kunne fungere.

Skal stå i Finnmark, sier hærsjefen

Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

– Dette er først og fremst en god dag og vi gleder oss stort, sier generalmajor Odin Johannessen til Aftenposten.

– Hvorfor skal det ikke utplasseres i Finnmark?

– Det skyldes at Artilleribataljonen i dag er plassert på Rena og Setermoen, sier Ole Johan Skogmo, oberstløytnant og talsmann for Hæren.

– Hvor lang tid tar det å flytte artilleriet over store avstander?

– Det tar timer. Transport kan gå med fly, båt eller tog, men det handler primært om tungtransport på vei.

