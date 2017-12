– Det er nå innført kolonnekjøring for alle kjøretøy på grunn av uvær, meldte Vegtrafikksentralen klokken 21.15 julaften om veien over Hardangervidda. Det er uklart når veien åpner for normal trafikk. Søndag morgen i halvåttetiden var det fremdeles kolonnekjøring over fjellet.

Riksvei 13 over Vikafjellet ble stengt natt til første juledag grunnet uvær.

En ny vurdering av riksvei 13 over Vikafjellet vil bli tatt klokken 12 første juledag.

Riksvei 15 over Strynefjellet var stengt på formiddagen julaften grunnet rasfare, men veien ble åpnet for trafikk igjen julaften klokken 12.

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal ble gjenåpnet ved 12.45-tiden etter å ha vært stengt julaften formiddag.