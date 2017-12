Strynefjell stengt etter snøskred. Kolonnekjøring over Hardangervidda. Vikafjellet stengt.

På riksvei 15 på Strynefjell er det gått et skred og veien blir stengt i to dager. På riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring. Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt.