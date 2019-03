Dale foreslår at rullestoler skal få kjøre i 15 kilometer i timen

I dag er maksfarten for rullestoler 10 kilometer i timen.

– En slik fartsøkning er ønsket av brukerne, samtidig må vi sørge for at det ikke går utover trafikksikkerheten for andre trafikanter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Med bedre rullestoler, blir rullestoler også benyttet andre steder i trafikken enn bare på fortau. Derfor ønsker regjeringen nå å legge til rette for en økning til 15 km/t.

En slik fartsøkning krever endringer i regelverket, blant annet i trafikkreglene.

Vegdirektoratet skal nå utarbeide forslag til endringer og sende forslagene ut på høring, går det fram i et brev fra samferdselsministeren til Vegdirektoratet.