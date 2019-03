Siste: Nå skyter politiet hull på flaskene

Meldingen om brannen kom klokken 3.24. Rundt klokken 4.18 var brannen i bygget mellom Frogner stadion og en tennisbane slukket.

Brannvesenet har varslet politiet om at det sannsynligvis finnes flasker med acetylen inne på stedet.

Skarpskytter er på stedet for å skyte hull på flaskene. Klokken 06.15 varslet politiet at det vil bli avfyrt skudd i området.

– Det er stor eksplosjonsfare når slike flasker befinner seg i varme og trykk, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB klokken 4.05.

Området rundt Frognerparken er avsperret, i tillegg til flere omliggende gater, blant annet deler av Professor Dahls gate og Kirkeveien. Ingen beboere er så langt evakuert.

Må skyte hull på flaskene

For at brannvesenet skal kunne ta seg inn og starte slukking, må politiet først forsøke å skyte hull i flaskene.

– Vi kan heller ikke bevege oss i nærheten og må derfor ha skarpskyttere til å gjøre jobben, sier Skott til NTB.

Klokken 5.20 opplyser vaktkommandør Morten Bergh ved Oslo 110-sentral at de har en drone på plass som de skal bruke for å sjekke sikten, samt for å være helt sikre på hvilken type gass det er på flaskene. Dette må gjøres før det eventuelt kan skytes.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Storbrann tidligere i uken: Eksplosjonsfare og spredning

Kan bli stengt lenge

Like over klokken 5 opplyser brannvesenet på Twitter at det kan se ut som det blir en langvarig innsats.

Like før klokken 07 fredag opplyser politiet at det er flere gassflasker på stedet, og det vil ta noe tid før skarpskytter får skutt hull på alle flaskene.

Brant for to uker siden

28. februar brant det i bygningsmateriale på samme sted.

– Vi tenker vårt, men det er politiet som tar den biten og som etterforsker det. Men det er jo spesielt, sier Morten Bergh til NTB.

Etter forrige brann gikk 110-sentralen ut med en oppfordring til byggeplasser om opprydding og sikker oppbevaring av gass.

– Det er klart at det ikke er blitt gjort nok på denne byggeplassen. Dette blir nok en jobb i etterkant for forebyggende avdeling, sier Bergh.