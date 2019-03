Sogneprest vil bli kvitt uønsket filming i begravelser

– Det er flere årsaker til at noen ikke ønsker at det filmes eller fotograferes i begravelser. Det kan være alt fra krangel om arveoppgjør til det at man er i en sårbar situasjon. At det som skjer er trist og leit, og at man da ikke ønsker at det skal vises på film på etterkant, sier sogneprest Frode Magnar Andersen i Horten til NRK.

Han synes det er problematisk at de som blir filmet ikke har kontroll over hva som blir dokumentert.

– Jeg har opplevd at hele seremonien er blitt filmet uten at de nærmeste pårørende var klar over det, sier Andersen.

Det er i utgangspunktet lov å ta bilder til eget bruk i en begravelse, understreker jurist Tobias Judin i Datatilsynet. Men han understreker at det ikke er lov å dele bilder og film på internett, dersom folk ikke har godkjent det.

– I straffeloven regnes en meddelelse som offentlig dersom noe deles med 20–30 personer eller mer, sier Judin.

Han synes sogneprestens forslag om strengere regler er positivt, men mener det ikke burde være nødvendig med et slikt tiltak.

– Det handler mye om å tenke etisk. Når noen gråter i en begravelse, kan det være ubehagelig å bli tatt bilde av. Dessuten, noen vil kanskje ikke avbildes i relasjon til den avdøde, sier han.