Mann knivstukket i halsen

Ved 23-tiden hadde politiet sperret av to mulige åsteder, et på Vaterlands Bro over Akerselva og et på hjørnet av Lakkegata/Grønland.

Mannen ble behandlet på stedet før han ble fraktet til sykehuset.

– Han er knivstukket i halsen, noe som i utgangspunktet er et uheldig sted å bli stukket, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB klokken 23.55.

– Det er pr. nå ikke noe som indikerer at han er i livsfare, men samtidig ser vi på dette som en alvorlig sak, tilføyer han.

Like før midnatt var mannen fortsatt på operasjonsbordet på Ullevål sykehus.

– Vi rakk å ha en rask samtale med ham på åstedet. Han fortalte da at han ikke vet hvem gjerningspersonen er, forteller Pedersen til NTB.

Hans O. Torgersen

Politiet er på sykehuset og venter på at det skal bli mulig å snakke med fornærmede igjen, samtidig som de søker etter gjerningspersonen i området hvor han ble stukket, like ved Akerselva på Grønland.

– Vi vet ikke noe om hendelsesforløpet pr. nå. Det kan ha vært tilfeldig og det kan ha vært en foranledning. Vi holder alle kort åpne, sier operasjonslederen.

Nødetatene ble varslet om hendelsen klokken 23.05.