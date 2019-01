– Vi hadde god varme i bilen og stemningen var bra nok den. Det var aldri dramatisk. Men det ble jo en veldig spesiell lørdagskveld, sikkert en vi kommer til å huske en stund, sier Henning Lende til Aftenbladet.

Sammen med kjæresten ble kjøreturen en del lenger enn han hadde tenkt denne lørdagen. Like før Ualand ble de stående fast etter å ha kjørt inn i en snøfonn. Da var klokken rundt 21.

Sikten på stedet var lik null og plutselig forsvant veien foran dem. Store snømengder sørget for å gjøre fremkommeligheten minimal på den vindutsatte veien over Høg-Jæren. Mens vinden blåste til sterk kuling utenfor bilen, ringte de to etter hjelp.

Evakueringsplan

– Først fikk vi beskjed om at en bonde skulle komme med traktor og hjelpe oss. Men det gikk visst ikke. Så var det meningen at det skulle komme en brøytebil, men den klarte heller ikke komme seg frem. Etter noen timer fikk vi ringt politiet. De hadde en evakueringsplan. De plottet oss inn og ba oss holde oss i ro. Derfra handlet det meste om å vente på at noen skulle komme, forklarer Lende.

Like før klokken 02.00 kom hjelpen - i form av flere snøscootere. Mannskaper fra Norsk Folkehjelp hentet kjæresteparet ned fra Høg-Jæren - mens bilen ble stående igjen i grøften.

Flere forsøk

– Det var umulig for brøytebiler å ta seg inn til oss. De hadde visst prøvd å hente oss ut med firhjulinger også, før de gikk over til snøscootere. Jeg forsto det sånn at de skulle hente flere som hadde fått problemer. Jeg hørte snakk om en bil der dørene ikke fungerte. Folkene i den bilen hadde det nok langt verre enn oss, sier Lende.

Da han pratet med Aftenbladet klokken 03, hadde han og kjæresten endelig kommet seg hjem til Nærbø.

– Det er godt å se at hjelpeapparatet fungerer, sier Lende etter å ha blitt hentet ut av frivillige fra Norsk Folkehjelp.

Søndag morgen

Politiet meldte følgende tidlig søndag morgen: «Brøyting pågår for fullt med det utstyr som er tilgjengelig. Fysiske veisperringer er i ferd med å settes ut på de stengte veiene. Etter hvert som sperremateriell blir satt opp blir frivillige sendt hjem».

– Vi frivillige har fungert som veiskilt og sperringer i natt, men nå er Vegvesenet i ferd med å komme med skilt fra Egersund. Så etter hvert kommer vi til å trekke oss tilbake, sier Ivar Anton Nøttestad i Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest til Aftenbladet.

Og fortsetter:

– Vi ble varslet om kaoset i 23.15-tiden lørdag kveld. Røde Kors, Norsk Folkehjelp, speiderne og redningshundene har vært med i det frivillige hjelpekorpset. Akkurat nå kjører jeg langs riksvei 44. Her er det fine forhold, men man skal ikke så langt bort fra hovedveien før det er helt kaos. Det viser hvor lokalt problemene kan oppstå. Nå drar de fleste av oss hjem for å hvile litt, men vi er selvsagt klare for innsats igjen hvis det blir nødvendig, sier han.

Aftenbladets reporter, Cornelius Munkvik, kjørte sørover tidlig søndag morgen. Han rapporterte om relativt gode kjøreforhold på riksvei 44.

Pål Christensen

– Det er ganske kraftig vind som kjennes godt i bilen. Det fører også til en del snøfokk, men veibanen er ganske fin og bar, sier Munkvik som klokken 07.45 befant seg mellom Nærbø og Åna.

20 frivillige

Sent lørdag kveld og natt til søndag var uværet på sitt verste på Jæren. Kraftig vind og snø fokket igjen veier. Det førte til at en flere biler ble stående fast i mørket.

Allerede lørdag kveld valgte politiet å henstille til folk om ikke å kjøre bil på sørvestlandet natt til søndag, med flere biler som sto fast i snøkaoset og store vanskeligheter for å få hjelpen fram.

Grytidlig søndag morgen gjorde operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt opp status.

– Vi har hatt rundt 20 frivillige mannskaper ute på et titall snøscootere for å få ut folk som har sittet fast i bilene sine og verken kommet fram eller tilbake. Det er nærmere 15 personer som er hentet ut, to av dem var veldig kalde etter å ha ventet i tre-fire timer, men ikke noe dramatisk, sier Solheim til NTB.

Panikk

Han sier det kom inn mange telefoner til politiet og nødsentralen lørdag kveld da været var på sitt verste.

– Det var helt umulig å se noe foran seg i snøføyken, vi hadde en lastebilsjåfør som ringte og fortalte at han ikke så hjulet foran seg da han skulle sette på kjetting. Så det er forståelig at folk ble både paniske og redde, sier Solheim, som berømmer de frivillige mannskapene som har stått på hele natta.

Cornelius Munkvik

– Været snudde ved 02-tiden, da det sluttet å snø, men det blåser fremdeles svært mye, så selv om alle brøytemannskaper er ute, så fokker jo veier over igjen. Det er vanskelig å anslå når veiene vil være ryddet for ferdsel, sier han.

Nesten alle veier er åpnet

Alt tilgjengelig brøytemannskap var fremdeles ute søndag morgen.

Tidlig søndag morgen opplyste Veitrafikksentralen at strekningene fylkesvei 504 Varhaug – Bue, fylkesvei 165 Søyland – Kaffiholen, fylkesvei 147 Tjemsland–Ualand, fylkesvei 201 Bollested – Undheim og fylkesvei 145 Varhaug – Kydland i distriktet er stengt på grunn av uværet.

Fylkesvei 181 fra Varhaug til Mossige var allerede da gjenåpnet for trafikk.

I tillegg meldte Veitrafikksentralen at Fylkesvei 133 mellom Kartavoll og Tovdal i Time er stengt på grunn av uværet.

Veitrafikksentralen melder også: Rv 13, fv 622, fergestrekningen Hjelmeland-Nesvik-Skipavik: Rute 2 blir innstilt frem til klokka 10.15. Deretter går rute 1 inn i rute 2. Dette på grunn av værforholdene. Veitrafikksentralen melder 09.45 at det blir normal drift på sambandet fra klokka 10.15.

Klokken 09.20 melder politiet at alle veier er åpnet og brøytet unntatt Fylkesvei 133 mellom Kartevoll og Brusand.

– På dette strekket blåser det så mye at mannskapene har valgt å vente med dette, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal på Veitrafikksentralen region vest.