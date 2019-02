En kontroversiell italiensk oppfinner hevder at han nå kan tilby kunder miljøvennlig varme fra en hittil ikke anerkjent energikilde. Den trenger nesten ikke drivstoff, hevder forskeren.

– Dette kan være revolusjonerende, sier tidligere direktør for Forsvarets forskningsinstitutt Nils Holme.

Men er det mulig å lage nok energi til å drive Hamar by i et år ved hjelp av hydrogen tilsvarende det du finner i et glass helt vanlig vann? Kald fusjon, også kalt LENR (Low Energy Nuclear Reaction), er både kontroversiell og forlokkende. Men teknologien regnes som fysisk umulig av fysikere flest.

Like fullt: Under en direktesendt demonstrasjon fra en fabrikk på et hemmelig sted i USA torsdag kveld erklærte oppfinner Andrea Rossi at det første kommersielle produktet basert på teknologien fra nå av er tilgjengelig. Et slikt minikraftverk på størrelse med en liten varmtvannsbereder skal kunne produsere over 20 kilowatt i form av damp i et helt år – uten å tilføres drivstoff.

På et år produserer den vesle reaktoren dermed omtrent like mye energi som syv norske eneboliger trenger for hele sitt årsforbruk. Når drivstoffet til slutt tilføres, er det svært billig, miljøvennlig og veier bare noen gram. Det består av hydrogen og litium, som angivelig omdannes til helium i en fusjonsprosess. Begge deler er billige og finnes tilgjengelig i enorme mengder på kloden.

Få fulgte med

Etter tre tiår med intens innsats fra både Rossi selv og en rekke andre mindre fagmiljøer i Sverige, Japan, Kina og Italia, fulgte et tusentalls mennesker med på overføringen via Youtube. Aftenposten er ikke kjent med at noen andre større medier har omtalt saken. Rossi omtales på flere nettsteder som en svindler, men det er ikke klart hvordan en svindler skal kunne tjene penger på å selge damp billigere enn det andre kan. Damp er nemlig et viktig grunnlag for en rekke industriprosesser, som ofte krever varme. Den første reaktoren blir angivelig brukt til å varme opp et industrilokale på 300 kvadratmeter, der det er fire meter under taket.

Blant de mange små miljøene som jobber med teknologien, finnes det ikke noen omforent teori om hva som faktisk foregår. Torsdag kunngjorde Rossis konkurrenter i selskapet Brillouin Energy at de også har fått innvilget en europeisk patent for en lignende teknologi. Rossi har selv en amerikansk patent på sin oppfinnelse.

Her kan du se hele den nesten tre timer lange og temmelig spesielle demonstrasjonen.

Rossi forsøker nå ikke å bevise vitenskapelig at energikilden er reell, men hevder i stedet å ha kommet så langt at kunder som vil kjøpe damp fra hans nye energikilde kan få den levert «innen noen uker» i Sverige, Japan eller USA. Minikraftverket har fått navnet Ecat SK. Forkortelsen SK står for Sven Kullander, en avdød svensk fysiker som Rossi mener har kommet med avgjørende bidrag til teknologien.

Aftenposten har vært i direkte kontakt med Rossi etter demonstrasjonen. Han skriver i en e-post at han forventer at prisen på damp vil kunne være 50 prosent lavere enn alle kjente kilder etter hvert som Ecat SK masseproduseres.

Kontroversiell

Italieneren har tidligere vist at han er svært opptatt av å beskytte sin oppfinnelse, og har røket uklar med flere tidligere samarbeidspartnere. Ved et av disse tilfellene skal han ha mottatt 11 millioner dollar, og han sier at han derfor ikke er ute etter ytterligere investorer i prosjektet.

Hansen Stig B / Bentzrød Sveinung Berg

Tidligere direktør Nils Holme ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har fulgt med på feltet i mange år. Han fulgte demonstrasjonen live sammen med Aftenposten på Ingeniørenes Hus torsdag kveld.

– Etter å ha sett demonstrasjonen tenker jeg at det vi har sett i sannhet er revolusjonerende. Jeg føler meg nokså sikker på at dette er starten på en utvikling som vil sette dype spor i energiøkonomi og miljøarbeid. Men jeg vil være forsiktig med å spå en nøyaktig tidshorisont for når endringene kommer. Slike gjennombrudd tar oftest mye lengre tid enn det de som først fremmer teknologien har tenkt seg, påpeker Nils Holme.

– Relativt skeptisk

Forsvarets forskningsinstitutt utga i fjor en rapport om hele LENR-feltet. Den var skrevet av forsker Nils Øivind Hasvold og godkjent av dagens ledelse ved instituttet. Hasvold fulgte ikke med på demonstrasjonen, men er betydelig mer skeptisk enn Holme. Hasvold skriver i rapportens konklusjon at han oppfatter LENR som et reelt fenomen, og at det er dokumentert utenfor enhver rimelig tvil at LENR skaper en varmeutvikling som «ikke kan forklares ved tradisjonell kjemisk termodynamikk».

Samtidig, påpeker han, er det mye tvilsom eksperimentell praksis «av E-cat-typen» på feltet. Den kommersielle verdien av ubegrenset tilgang på energi er høy, noe som kan friste til overselging, påpeker Hasvold. Han har ikke fulgt med på feltet siden han besøkte verdenskongressen for LENR-forskning i 2015 og gikk grundig inn i saken. Når Aftenposten ringer og forteller at Rossi nå sier han kan selge varme, svarer han slik:

– Det ville være strålende om det Rossi hevder er tilfelle, men han har tidligere levert uttalelser som har vist seg å ikke holde mål, og som ikke har endt opp med noen ting. Derfor er jeg relativt skeptisk, i motsetning til min gamle direktør Holme, sier Hasvold.

Produserer 20 kilowatt

Selve Ecat SK er en generator/reaktor med målene 40 x 45 x 90 cm. Den forsynes i det daglige kun med vann og ca. 0,4 kilowatt elektrisitet til de fjernstyrte styringssystemene. Ut kommer angivelig ca. 20 kilowatt med varmeenergi.

Under demonstrasjonen oppga Rossi en e-postadresse der interesserte kunder nå kan henvende seg for å inngå avtale om å installere Ecat SK. Foreløpig er det bare industrielle kunder hans selskap Leonardo Corporation har fått tillatelse til å selge til. Kundene skal ikke kjøpe selve enhetene. I stedet leier de dem nærmest, ved å betale for dampen de bruker. Selve reaktoren installeres av Leonardo Corporation og fjernstyres fra selskapet sentralt. Først på et senere stadium vil Rossi selge reaktorene.

Kan erstatte kullkraft?

Dersom det viser seg at Rossis produkt er reelt, vil det være relativt lett å erstatte skitten kullkraft med ren fusjonsenergi. Et kullkraftverk genererer nemlig også strøm ved hjelp av damp. Men er det trygt? Under demonstrasjonen torsdag satte Rossi opp to ulike målere for radioaktiv energi rett utenfor en Ecat SK. Begge viste ingen økning ut over bakgrunnsstråling.

Butt, Mariam / NTB scanpix

Per Espen Stoknes er førsteamanuensis ved BI og har fulgt med på LENR-feltet i et titall år. Han er ekspert på fremtidsscenarioer. Han har tro på at LENR-effekten er reell, men påpeker at det likevel ikke er sikkert at teknologien blir en kommersiell vinner.

– En overveiende andel av det vitenskapelige samfunnet tror ikke at LENR er en realitet. Usikkerheten rundt hvorvidt det virker kan ikke fjernes før vi har beviser for at det fungerer. Men dersom det som nå påstås er riktig, øker det mulighetene for at vi kan nærme oss det såkalte 1,5-gradersmålet for global oppvarming. Forutsetningen er at man lykkes med en svært rask oppskalering og raskt synkende priser, sier Stoknes.

Wikipedia-siden om Andrea Rossi påpeker at han har vært innblandet i flere kontroverser og at han ble dømt til fengselsstraff i Italia på 80-tallet, men også at han har hatt oppdrag på vegne av den amerikanske militæret etter dette. Nå er det imidlertid ikke lenge til det blir klart om han faktisk har noe å fare med. Så snart eksterne og uavhengige kunder kan rapportere om sine erfaringer, vil det være lett å finne ut om oppfinnelsen produserer tom luft eller ekte varme. Dersom noen av Aftenpostens lesere forsøker å bestille varmekilden, er vi svært interessert i å fortelle om resultatet.

