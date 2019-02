Analysene fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller viser at det var mineraler og kalkstøv i pulveret som ble sendt i en konvolutt til Universitetet i Oslo.

Vaktleder ved kriminalvakten til Oslopolitiet, Roger Hjertø, har ventet på resultatet av analysene av pulveret tirsdag kveld.

– Nå kan vi begynne å jobbe med å finne ut hvem som har sendt dette. Vi har vært avhengig av informasjon om pulveret for å jobbe videre med saken, sier han.

Han forteller at det er funnet skriftlig materiale inne i konvolutten der pulveret lå, men dette har befunnet seg på FFI inntil pulveret var undersøkt.

Politiet har ikke villet opplyse om hvem som var mottaker av brevet.

Olav Olsen

Det var klokken 10. 50 tirsdag at Oslo-politiet meldte at nødetatene var ved Problemveien/Universitetet i Oslo i forbindelse med at det ble mottatt et brev som inneholdt pulver.

Bombegruppen sikret gjenstanden og fraktet den til Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller, hvor innholdet er blitt analysert tirsdag ettermiddag.

Politiet rykket inn med bombegruppe og nødetater fordi de ikke visste om brevet inneholdt noe sprengfarlig stoff.

Olav Olsen

Ingen av de fem har opplevd ubehag

Det er totalt fem personer som har vært i kontakt med brevet. Ingen av disse har meldt om ubehag eller symptomer.

Universitetets pressetjeneste opplyser om at brevet ble tatt imot på universitetets budsentral, som er Høyblokken på Blindern.

Brevet ble sendt til Lucy Smiths hus, skriver avisen Uniforum. Både rektor, den sentrale universitetsledelsen og ulike støtteenheter holder til i dette bygget.