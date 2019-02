Nei til tvillingabort, med få unntak

Kvinnens alder og omsorgssituasjon kan spille inn, men om hun synes det blir en påkjenning med mer enn ett barn , skal ikke spille noen rolle for avgjørelsen.

Kriteriene for å få innvilget en slik fosterreduksjon skal være de samme som for abort etter uke 12:

Fare for sykdom hos fosteret eller kvinnen.

Kvinnen settes i en vanskelig livssituasjon ved å få barnet.

Fosterreduksjon kan også innvilges dersom det er fare for spontanabort eller tidlig fødsel.

Forslagene som nå skal ut på høring ble lagt frem av helseminister Bent Høie (H) og fungerende partileder i KrF Olaug Bollestad på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Helseminister Høie kan foreløpig ikke si noe om når lovendringen kommer.

- Ny teknologi gir nye muligheter - og krever nye lovregler

Da abortloven ble vedtatt på syttitallet, var ikke fosterreduksjon mulig. Nå har ny teknologi gjort det til en mulighet å fjerne ett eller flere fostre i flerlingesvangerskap. Det reiser vanskelige etiske spørsmål som fagmiljøene lenge har etterlyst en avklaring på, skriver departementet i en pressemelding.

– Nå klargjør vi loven på et felt mange har opplevd som etisk vanskelig. Denne endringen er i tråd med anbefalingene fra fagmiljøet som utfører alle fosterreduksjoner i Norge, sier helseminister Bent Høie.

– KrF har fått et viktig gjennomslag ved at selvbestemt tvillingabort ikke skal være tillatt i Norge. Tvillingabort er en krevende problemstilling, både juridisk, etisk og rent medisinsk.

– Nå sørger vi for at Norge ikke blir et av de mest liberale landene i Europa når det gjelder å utføre fosterreduksjoner, sier fungerende KrF-leder Olaug Bollestad.

I 2016 slo Justisdepartementet fast at abortloven åpner for fosterreduksjon av friske fostre, og at kvinners selvbestemmelse innen uke tolv også gjelder fosterreduksjon.

Følger av ny regjeringsplattform

Det følger av Granavolden-plattformen at regjeringen vil: «Fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort».

Dette var en av de mer krevende sakene regjeringspartiene måtte ta stilling til da politikken ble lagt.

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring endringer i abortloven for å følge opp dette.

I forkant av forhandlingene hadde KrF ambisjoner om å få gjennomslag for både endring av paragraf 2c i abortloven og fjerning av retten til fosterreduksjon av tvillinger inntil uke 12 i svangerskapet.

Med ny regjeringsplattform ferdigstilt, fikk KrF gjennomslag kun for sistnevnte.

Regelverket var omstridt

Regelverket om rett til tvillingabort var omstridt også i fagmiljøer. Da lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet vurderte saken i 2016, kom den til at abortloven gir kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon.

Norge har vært det eneste landet i Europa med selvbestemt tvillingabort. Alle fosterreduksjonene blir utført ved Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Men «alle» betyr i dette tilfellet svært få. Siden Norge åpnet for selvbestemt tvillingabort i 2016, er det gjennomført 25 aborter. Tolv av dem skyldtes alvorlig sykdom hos ett av fostrene – noe som uansett ville gitt rett til abort også etter 12 uke.

Altså faller bare 13 aborter som er gjennomført siden 2016, inn under betegnelsen «selvbestemt tvillingabort».

Samtlige av dem ble utført mellom 12 og 13 uke, altså etter grensen for at en abortnemnd skal avgjøre om aborten skal utføres. Likevel har bare halvparten av disse abortene vært innom en nemnd.