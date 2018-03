Norges 50 fremste teknologikvinner skal kåres

– Skal vi møte fremtidens behov for teknologisk kompetanse må vi ha med flere kvinner, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Ny teknologi er viktig for å løse vår tids største utfordringer og norsk næringsliv trenger problemløsere av begge kjønn for å lykkes, skriver foreningen på sine nettsider.

– Vi mener det er viktig å synliggjøre disse kvinnene og vise det store mangfoldet i hva man kan jobbe med om man velger en utdanning innen teknologi. Vi vet at synlige rollemodeller er essensielt for å sikre rekrutteringen, sier styreleder Kristine H. Næss i Oda-Nettverk.

Kvinner utgjør kun 26 prosent av de ansatte og 17 prosent av topplederne i IT-næringen. Samtidig øker behovet for IT-kompetanse.

– Hvis vi skal tiltrekke oss de beste, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen, sier Haugli.

Kåringen, som finner sted torsdag, er en del av STAR-programmet som skal øke antallet kvinner i IT-næringen generelt og blant IT-ledere spesielt. I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene skal være fra næringslivet, og at de skal jobbe med direkte verdiskapende oppgaver som for eksempel salg, utvikling og produksjon.