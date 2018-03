Sandbergs rulleblad vekker oppsikt

– Norsk politiker som slo asylsøker, blir justisminister, var overskriften på det franske nyhetsbyrået AFPs sak om utnevnelsen av Sandberg tirsdag.

Byrået viser til at det på sosiale medier blir ironisert over Sandbergs utnevnelse.

Sandberg ble i 1997 dømt for å ha slått og skallet ned en asylsøker fra det tidligere Jugoslavia på en privat fest hjemme hos seg selv. Han ble ilagt en bot på 3.000 kroner.

– Vi endte med å bryte og skubbe til hverandre. Så smalt det. Hvem som slo først, husker jeg ikke. Men springskallen kom på ren refleks, og så var det over. Opptrinnet varte knapt et halvt minutt, skrev Sandberg i sin biografi «Mot min vilje» i 2013.

– Jeg gikk for langt, og det har jeg beklaget i ettertid, skrev Sandberg.

Sandberg ønsket tirsdag kveld ikke å kommentere saken overfor NTB, men statsminister Erna Solberg (H) sier dette til Dagbladet :

– Jeg er generelt tilhenger av at folk får en ny sjanse her i livet. Det er en norsk verdi at man kan gjøre noe annet og komme tilbake i livet når man har sonet og gjort opp.

Overtar etter Listhaug

Det er ennå ikke avgjort om Sandberg skal ha jobben som justisminister på permanent basis, men han regnes som en klar favoritt til stillingen. Den er hans hvis han vil ha den, sies det.

I så fall må en ny fiskeriminister på plass, men de færreste tror den endelige kabalen blir lagt før påske.

For mange i Frp vil det imidlertid framstå som et smart trekk å la Sandberg overta som justisminister på fast basis. Før Listhaug for alvor entret den politiske riksscenen var det Sandberg som framfor noen forvaltet den fløyen i partiet som med intern hengivelse beskrives som ur-Frp.

At Frp-nestlederen neppe er KrFs eller Aps drømmekandidat, fryder mange i Frp i den situasjonen som nå er oppstått.

– Om det blir Sandberg, tror jeg det vil bli oppfattet som en ren provokasjon i KrF. Det vil også kunne bidra til å videreføre konfliktnivået mellom Høyre og Frp og mellom regjeringen og opposisjonen, sier Minerva-skribent Jan Arild Snoen til NTB.

Kontroversiell

58 år gamle Sandberg har i en årrekke vært blant Norges mest kontroversielle politikere. Han er kjent for sin arbeidskapasitet og sine slagferdige replikker, men anses også som en stridbar mann som ikke går av veien for interne oppgjør.

Sandberg ble innvalgt på Stortinget for første gang i 1997 og var stortingsrepresentant helt fram til han ble medlem av regjeringen i 2015. Som stortingspolitiker var det nettopp innenfor innvandring og justis at han i særlig grad gjorde seg bemerket.

Særlig i tiden før han trådte inn i regjeringen, hadde også han en rekke verbale feider med Knut Arild Hareide. KrF-lederens tirade på direktesendt radio i februar 2015 er minnerik i så måte. «Du må roe deg ned», sa en opphisset Hareide til Sandberg i en debatt om en uttalelse Frp-nestlederen senere beklaget, om KrFs angivelige ansvar for rekruttering til terrororganisasjoner.

Det skapte også mye rabalder da Sandberg under landsmøtet samme år stilte opp med en T-skjorte med påskriften «Good Journey», mens flyktninger druknet i hopetall i Middelhavet.