Agder-bonde slapp ikke ut melkekyrne på tre år

(Fædrelandsvennen): – I Agder har vi aldri tidligere vært ute for en slik sak. Den er alvorlig med tanke på størrelsen på gården og antall dyr, og ettersom bonden har vært klar over lovbruddet i lang tid, sier seksjonssjef Gunn Kristin Osaland hos Mattilsynet i Agder til FVN.

Det er på det reine at bonden har brutt det lovpålagte mosjonskravet for kyrne sine over minst tre år.

Det vil si at de ikke har blitt sluppet ut av fjøset i beitesesongen til minst åtte ukers mosjon. I fjøset har de gått fritt, men altså vært innendørs.

Mattilsynet

Over hundre kyr

Mattilsynet inspiserte gården flere ganger, senest i november i fjor.

«På oppfølgingstilsyn ble det klart at du heller ikke i 2018 har sørget for at storfeene dine har fått oppfylt mosjonskravet. Melkekyrne dine har ikke vært ute av fjøset i beitesesongen», skriver Mattilsynet, som vurderer bruddet som «alvorlig».

Det har totalt sett vært mellom 131 og 147 storfe på gården i denne perioden, og Osaland sier at tallet på dyr som er omfattet av mosjonskravet ikke ligger langt under totaltallet.

Unntaket for kravet gjelder kun okser eldre enn seks måneder.

– Det er en stor mengde dyr som etter loven skulle vært ute, sier Osaland.

Godtatt boten

Bonden har fått en bot for overtredelsen på 54 240 kroner, som han har godtatt. Han har aldri bestridt at kyrne har stått inne.

I fjor forklarte han imidlertid at ungdyrene hadde vært ute på jordene ved gården.

Til Fædrelandsvennen sier bonden at han har mellom 50 og 60 melkekyr.

– Sommeren i fjor var så tørr at jeg ikke hadde noe å slippe dem ut til. På heia var det heller ikke mat. Men jeg har ikke tenkt til å krangle med Mattilsynet, sier han.

– Kyrne får mosjon i fjøset, og de har det ikke vondt, mener bonden, som hevder at han i 2019 skal ha gjerdet inn et stort område som dyrene kan slippes ut på.

Viktig med mosjon

Mattilsynet presiserer at mosjon og beite er et vesentlig velferdsgode for storfe som gir bedre trivsel og dermed bedre velferd for dyra.

De finner det skjerpende at mosjonskravet er brutt for et stort antall dyr, at kravet er brutt gjennom flere år, og at bonden har spart penger ved å holde kyrne inne og ikke transportert dem til egnet beite, samt prioritert og hatt fôrproduksjon på arealet utenfor fjøset.

Fakta: Mosjonskrav og beite for storfe Ifølge § 10 i Forskrift om hold av storfe, skal storfe sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. Avhengig av hvor i landet man er, kan sommerhalvåret strekke seg fra midten av april til midten av oktober. Regelverket sier ikke noe om når i løpet av dette halvåret mosjonen skal foregå. Det vil ikke være forbudt å la kyrne få mosjonsperioden tidlig eller seint i perioden dersom dyrevelferden ellers er ivaretatt. Kilde: Mattilsynet

Markerer alvoret

Gården ligger godt synlig inntil offentlig vei, og Mattilsynet mottok flere bekymringsmeldinger fra forbipasserende om at kyrne ikke er ute om sommeren.

Etter å ha avdekket lovbruddet i 2016, fikk Mattilsynet en epost fra landbrukskontoret i kommunen på våren 2017, hvor det sto at nye innmarksbeiter like ved gården var under opparbeiding. Men da Mattilsynet fulgte opp i september, var det ikke satt opp noen gjerder, og det ble bekreftet at dyrene ikke hadde vært ute. Bonden fikk en skriftlig advarsel og trekk i produksjonstilskuddet. Men 2018 gikk uten at melkekyrne slapp ut.

«Vi mener det er riktig å markere alvoret i saken og gi et tydelig signal om at Mattilsynet ikke godtar at mosjonskravet for storfe ikke overholdes», skriver Mattilsynet til bonden.

Gunn Kristin Osaland sier at de nå vil påse at dyrene slipper ut til sommeren i år.