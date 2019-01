Tirsdag ble det kjent at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68), kona til en av Norges rikeste, har vært forsvunnet i ti uker. Politiet etterforsker saken som en kidnapping.

Kidnappinger med løsepengekrav er kjent blant annet fra Sverige. Eksperter og bransjefolk blir ikke overrasket hvis dette sprer seg til Norge.

– Dette er en økende trend, og dermed er det også en økende etterspørsel. En situasjon med bortføringer og deretter trusler og krav om løsepenger, har i flere år vært til stede i Sverige. Vi har jobbet med disse problemstillingene lenge, og vi har gjort en jobb for å begrense risikoen for et antall personer, forteller Per Ove Paulsen.

Han er daglig leder i Mil Sec, som leverer skreddersydde løsninger både for selskaper, offentlige instanser – og for privatpersoner.

– Hvem ønsker ekstra sikkerhet i hjemmet sitt?

– Det er veldig ofte profilerte personer, både næringslivstopper og myndighetspersoner, sier han.

Tore Sandberg etter politiets pressekonferanse: – Erkjente at strategien de har fulgt, ikke har fungert spesielt godt

Retrettrom, ikke panikkrom

– Ofte definerer vi en del av eiendommen, gjerne ett eller flere rom, som sikker sone hvor man skal ha mulighet til å søke tilflukt hvis en situasjon skulle oppstå, forklarer Paulsen.

– Dere lager såkalte panikkrom?

– Jeg foretrekker betegnelsen retrettrom. Det er et sted i boligen man kan søke tilflukt og samtidig ha mulighet til å varsle ifra, hvor man vet at rommet kan stå imot et gitt angrep en stund. Ofte er sikkerheten dimensjonert ut fra antatt responstid for hjelp fra utsiden. I noen tilfeller lager vi også en skallsikring på eiendommen i tillegg.

– Hva slags skallsikring kan det være snakk om?

– Det er for eksempel tidlig varsling, altså deteksjon av inntrengerne, gjerne i kombinasjon med tiltak som kan forsinke dem, svarer Paulsen.

Jan Tomas Espedal / Aftenposten

Opp mot 100 panikkrom på 28 år

Også innehaver Frode Olafsen i Pro Tech, som blant annet driver butikken SpyShop, har merket den økende etterspørselen.

– Før var det mye mer næringsliv, firmaer og butikker blant kundene. I senere år ser vi at flere og flere privatpersoner kjøper sikkerhetsløsninger, sier han.

– Hvem er kundene?

– Det er typisk folk som er blitt utsatt for trusler, ransforsøk, drapsforsøk eller lignende. I tillegg et det dem som anser seg som et mål. Det er ofte folk som er blant de rikeste i Norge eller i utsatte jobber og samtidig profilert i mediene.

Til privatpersoner har han solgt alt fra enklere kameraovervåkingsanlegg som sender bilder til mobiltelefoner, til usynlige lasergjerder med mobilvarsling rundt eiendommen.

Også de tilbyr panikkrom. Siden firmaet startet opp for 28 år siden, har de levert opp mot 100 slike, anslår Olafsen.

– De enkleste er bare et rom med ekstra beskyttelse, for eksempel en sikker og solid dør. Og så kan man legge på økt sikkerhet ut fra trusselsituasjonen derfra. Men vi anbefaler alltid at man i tillegg har kameraovervåking, så man kan se hva som skjer utenfor, sier han.

Ble advart om forsvinningen

Aftenposten har vært i kontakt med flere profilerte investorer og milliardærer som ikke ønsker å uttale seg offentlig. Men én forteller at han for en tid tilbake ble advart om Hagens forsvinning via «andre med penger» og fra private sikkerhetsaktører – og derfor selv gjennomførte sikkerhetstiltak.

Dette skal ha vært noen uker før forsvinningen ble offentlig omtalt.

Det er ikke kjent hvor mange nordmenn som har panikkrom i boligene sine. De fleste holder av naturlige årsaker en lav profil, og bare unntaksvis vises slike rom frem offentlig.

Men iblant skjer det. Da den avdøde artisten Arne Bendiksens villa i Asker ble lagt ut for salg i 2017, ble den annonsert til salgs med panikkrom i kjelleren, slik blant annet lokalavisen Budstikka omtalte.

Har laget veileder mot kidnappinger

Næringslivets sikkerhetsråd laget for halvannet år siden en veileder for forebygging av kidnapping. Jack Fischer Eriksen, som leder organisasjonen, er opptatt av at man ikke må la seg påvirke for mye av frykt.

– Vi må få ned frykten og se realitetene i dette. Jeg vil være forsiktig med å si at den aktuelle saken vil være av generell betydning fremover, at vi ser en ny trend. Men vi har over lang tid jobbet med dette som fenomen. Det er ikke overraskende, men vi hadde håpet at dette ikke skulle komme, sier han.

Anders Snortheimsmoen er spesialrådgiver i selskapet Sikkerhetsledelse. Han har blant annet 11 års bakgrunn som leder av politiets beredskapstropp.

– Da jeg var i politiet, hadde vi dette på agendaen, siden det å presse velstående og kidnappe familiemedlemmer er mer utbredt i Sverige. Vi lurte på når dette ville komme til Norge.

Politiet/privat og Eivind Yggeseth / Finanavisen

– Alle som har penger, er et mål

Snortheimsmoen tar forbehold om at det ikke er slått fast hva som er skjedd i den aktuelle saken.

– Norge er et land der mange har stor formue. Hvis man skal leke med tanken om at dette er bortføringssak, kan man spørre seg hvorfor den rammer akkurat ham (milliardær Tom Hagen, journ.anm.), som er midt på treet av rikinger. Kanskje er det fordi de som er midt på treet, lever et stille og tilbaketrukket liv. De gjør gjerne ikke så stort nummer av seg som de rikeste, sier han.

– Er denne gruppen de mest utsatte nå?

– Alle som har penger, er et mål, og det ville være naivt å tro at ikke kriminelle over år har hatt planer om å gjøre denne type ting. Norge er en honningkrukke, alle vet at i Norge er det mange rike. Vi som har jobbet i politiet og sett i glasskulen, har fryktet at det kunne komme. Vi som sikkerhetsselskap mener det er viktig at den enkelte tar ansvar selv for å ha gode rutiner og alarmanlegg.

– Anbefaler du å installere panikkrom og lignende?

– Jeg vil ikke mene så mye om akkurat det. Det er et personlig valg.