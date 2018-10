Anker tapt statsborgerskap: Mahad Mahamud kjemper for å få bli i Norge

Da Mahad Mahamud kom til Norge i 2000 oppga han å være 14 år og somalisk statsborger. Etter først å ha fått avslag på asylsøknaden, ble han innvilget midlertidig opphold og i 2008 norsk statsborgerskap.

Den unge mannen utdannet seg til bioingeniør og fikk jobb ved Ullevål sykehus, men i 2013 fikk Utlendingsnemnda (UNE) et tips om at han hadde ført norske myndigheter bak lyset.

Politiet ble koblet inn og gransking ble iverksatt. Tre år senere konkluderte UNE med at den da 29 år gamle bioingeniøren ikke kommer fra Somalia.

Bioingeniøren Mahad Mahamud saksøkte utlendingsmyndighetene etter at de fratok ham statsborgerskapet etter 17 år i Norge.

Mistet pass og jobb

Mahamud mistet både statsborgerskapet og jobben, og gikk rettens vei for å få omgjort UNEs vedtak.

Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at Mahmuds somaliske fødselsattest var forfalsket, at han trolig var mellom 18 og 20 år da han ankom Norge og at han og familien kommer fra Djibouti.

At han til tross for manglende skolegang skriver og snakket flytende fransk, som er offisielt språk i Djibouti og ikke i Somalia, ble også påpekt i tingretten.

Mahamuds familie søkte i 2002 om familiegjenforening, men fikk avslag. I intervjuet med faren, som ble lagt frem i tingretten, sier han at Mahad «alltid har bodd sammen med ham i Djibouti».

Tingretten: – Brøt tilliten

Tingretten konkluderte på bakgrunn av dette med at UNEs beslutning om å frata Mahamud statsborgerskapet, var riktig.

– Med sin uriktige historie har han grunnleggende brutt med den tillit som norske utlendingsmyndigheter i stor grad må basere sine vedtak på, slår tingretten fast.

Dommen ble anket og 15. oktober kommer ankesaken opp for Borgarting lagmannsrett.

Fakta: Mahamud-saken Mahad Abib Mahamud kom til Norge i august 2000 og oppga at han var 14 år og kom fra Somalia. Fikk avslag på asylsøknad, men ble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i årene etter. Fikk bosetningstillatelse i Norge i 2005. Søkte i 2006 om norsk statsborgerskap, søknaden innvilget i 2008. Utdannet seg til bioingeniør og fikk jobb ved Ullevål sykehus. Etter tips innledet Utlendingsnemnda (UNE) og politiet i 2013 gransking av Mahamuds bakgrunn. I 2016 ble det konkludert med at han hadde oppgitt uriktige opplysninger ved ankomst Norge og opprinnelig er fra Djibouti. Det resulterte i vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud. Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket, men tapte i mars 2017 i Oslo tingrett. Dommen ble anket og ankesaken kommer opp for Borgarting lagmannsrett mandag.

Fastholder sin Somalia-asylforklaring

Staten hadde ikke grunnlag for å frata Mahamud hans norske statsborgerskap, fastholder advokat Arild Humlen.

– UNE tar feil når de legger til grunn at han har gitt uriktige opplysninger om opprinnelse og opprinnelig nasjonalitet, noe bevisgrunnlaget klart underbygger, sier Humlen til NTB.

– Mahad fastholder sin forklaring om fødested og tilknytning til Somalia, understreker han.

Fakta: Tilbakekall av oppholdstillatelser og statsborgerskap Stadig flere asylsøkere og deres familier som først har fått opphold i Norge, står i fare for å miste tillatelsen. Utlendinger som ikke fritt kan jobbe og bosette seg i Norge, må ha en midlertidig oppholdstillatelse. Det gjelder både asyl, arbeidstillatelser og familieinnvandring. Etter tre år er det mulig å søke permanent oppholdstillatelse, som gir rett til å oppholde seg og å arbeide i Norge på ubestemt tid. Men alle som får opphold i Norge, kan på et senere tidspunkt miste tillatelsen av ulike grunner: De ga uriktige opplysninger da de søkte om beskyttelse eller oppholdstillatelse.

De har besøkt eller gjenopptatt formelle bånd til hjemlandet etter å ha kommet som asylsøkere.

De har begått alvorlige straffbare handlinger eller det er avgjort at vedkommende utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Forholdene i hjemlandet har endret seg slik at norske myndigheter mener at de ikke lenger har behov for beskyttelse. Også norske statsborgerskap, som i Mahamuds sak, kan trekkes tilbake. Men alle nye og pågående saker er nå stilt i bero i påvente av et lovforslag om at domstolene må avgjøre tilbakekalling av statsborgerskap. UDI er instruert om å hverken fatte vedtak i eller utrede disse sakene. Personer som får et tilbakekallsvedtak, kan søke om ny oppholdstillatelse knyttet til barn eller familie i Norge. Men i mange tilbakekallssaker vil UDI også opprette utvisningssak, for eksempel der personen har oppgitt uriktig identitet.

– Uriktige opplysninger om hvem og hvorfra

Seksjonssjef Georg Magne Rønnevig i UNE fastholder at beslutningen om å frata Mahamud statsborgerskapet var riktig.

– Både politiet, UDI, UNE og tingretten kom til at han har gitt uriktige opplysninger om hvem han er og hvor han kommer fra. Statsborgerskapet ble gitt på feil premisser, og det vil vi igjen få frem nå i lagmannsretten, sier han til NTB.

Det foreligger ikke ny informasjon i saken som endrer UNEs konklusjon, sier Rønnevig.

– Allerede første gang vi behandlet saken hans hadde vi tilstrekkelig informasjon til å slå fast at han har gitt uriktige opplysninger. Det har kommet inn mer informasjon etterpå, men ingenting som endrer på den konklusjonen, sier han.