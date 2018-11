Da kvinnen ble funnet død i sitt hjem høsten 2016, var det vanskelig å konkludere med hva som hadde skjedd, om det var snakk om et selvmord eller om det var begått en kriminell handling.

– En person har hatt status som siktet hele tiden, men den statusen hadde han fordi politiet har tatt i bruk tvangsmidler. I forbindelse med ytterligere etterforskningsskritt var det nødvendig å ta ut en drapssiktelse. Det er en foreløpig siktelse, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold i Nordland politidistrikt til VG.

Seks Kripos-etterforskere

Siktelsen ble først omtalt i Vesterålen Online. Politiet mener mistanken om drap er styrket, men Rønning-Nyvold understreker at de fremdeles ikke har konkludert med at de mener det har skjedd et drap.

– Det utelukker ikke at vi likevel kan komme til at det var et selvdrap, sier politiadvokaten.

Seks etterforskere fra Kripos kom i vår til Vesterålen for å bistå det lokale politiet i etterforskningen av kvinnens dødsfall.

Flere undersøkelser

Ifølge Rønning-Nyvold er Kripos fremdeles involvert i saken. Han sier det er forhold ved åstedet og avdøde som gjør at saken må etterforskes.

Det er fortsatt i det blå når etterforskningen kan avsluttes.

– Jeg kan ikke si noe om når den ferdigstilles. Det gjøres ennå tekniske undersøkelser og vurderinger av sporene som er sikret. Det kan generere ytterligere avhør, sier politiadvokaten til Vesterålen Online.