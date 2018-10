KrF-ledelsen reiser på turné for å samle partiet

– Vi har alle sammen sagt at vi vil gjøre en jobb for KrF uansett. Vi som ledelse vil vise at vi skal gjøre alt for å stå sammen som et samlet lag, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK.

Uansett resultat planlegger Hareide å ta med seg nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad til tre fylkeslag hvor partiet står sterkest, Hordaland, Rogaland og Agder.

– Etter 2. november vil mange være veldig begeistret, og det vil være en del som er skuffet. Jeg er opptatt av at KrF, uansett utfall, skal gå samlet videre, sier Hareide.

Det er ingen tvil om at KrF er et splittet parti etter fylkeslagenes ekstraordinære landsmøter. 99 delegater ønsker at partiet skal starte sonderinger med Erna Solbergs regjering, mens 90 vil at partiet skal gå i regjering med Ap og Sp. Det er altså bare 9 delegater som skiller de to ulike regjeringsalternativene.

Fredag 2. november holder KrF ekstraordinært landsmøte og da skal delegatene stemme over de to regjeringsalternativene.