Hummerfisker kritisk skadet etter forlis – én fortsatt savnet i Rogaland

Mannen som ble hentet opp av vannet er 51 år gammel. Han var livløs og måtte ha hjerte- og lungeredning av personell i luftambulansen.

Mannen ankom Haukeland universitetssjukehus rundt klokken 13. Sykehuset opplyste i 16.30-tiden at mannen var kritisk skadet, men klokken 20 lørdag kveld skriver sykehuset på sine egne nettsider at mannen er død.

En mann i 40-årene, som var med i sjarken for å fiske hummer, har vært savnet i flere timer.

Grøv sjø og sønnavind

Det var like etter klokken 11 lørdag at Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om at en sjark med to menn om bord var savnet sør for Vestre Bokn sørøst for Karmøy i Rogaland. De to mennene drev med hummerfiske. Det er antatt at de dro ut lørdag morgen, men ingen har vært i kontakt med dem siden fredag. Det kan ha tatt flere timer fra sjarken fikk problemer til politi og redningspersonell ble varslet.

– Vi antar at sjarken har fått problemer med til dels grov sjø og sønnavind, slik de første båtene som deltok i letingen har beskrevet værsituasjonen på stedet. Dette er værforhold som er vanskelige for mindre båter, sier redningsleder Owe Frøland.

Klokken 17.50 opplyser Frøland til Stavanger Aftenblad at sjarken er funnet.

– Den ligger på forholdsvis grunt vann i nærheten av der vi leter. Sjarken er rundt ni meter og en typisk sånn to-tremannsbåt, sier han.

– Den savnede var ikke i vraket, så vi fortsetter søket etter ham med full styrke, sier Frøland.

Han opplyser at de to som var involvert i ulykken kommer fra Bokn-området. Bokn kommune har også opprettet et kriseteam.

Stor redningsaksjon

Store ressurser er satt inn i letingen, blant annet losbåt, ambulansebåt og en rekke private båter. I tillegg har det vært flere helikoptre med i søkene. Lørdag ettermiddag drev et helikopter overflatesøk fra luften. Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltar også.

Det er også satt dykkere inn i redningsstyrken.

– Det at det kan ha gått et par timer før vi fikk beskjed, og været som er i området, vanskeliggjør søkene. Ting blir fraktet av gårde med sjøen. Det ser vi med de gjenstandene vi har funnet så langt. De er funnet lenger inn i viken, i samme retning som været går i, sier Frøland.

#Årsvågen kl. 1118; Melding fra Hovedredningssentralen om pågående redningsaksjon på sjøen etter savnet fiskebåt. 2 personer er nå hentet opp fra vannet. Ukjent tilstand. Nødetatene er på vei. Oppdateres. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) October 13, 2018

Mannen som ble hentet opp av vannet, er i 50-årene, han var livløs og måtte ha hjerte- og lungeredning av personell i luftambulansen. Redningsleder Owe Frøland bekreftet overfor NTB at mannen ankom Haukeland universitetssjukehus i Bergen rundt klokka 13.

Sykehuset opplyser klokken 16.25 at mannen er kritisk skadd.

En mann i 40-årene, som var med i sjarken for å fiske hummer, har vært savnet i flere timer. Redningslederen sier det 9 meter lange fartøyet med all sannsynlighet har gått ned i farvannet ved Bussholmane og Sauøya i Arsvågen i Rogaland.

Det var i det samme området mannen i 50-årene ble hentet livløs opp av sjøen.

