Advokat Sigurd Klomsæt felt for brudd på god advokatskikk

Klomsæt var innklaget til nemnda for å ha brutt taushetsplikten i en barnefordelingssak, for hvordan han utførte advokatoppdraget i saken og for hva han krevde i betaling av klienten, skriver Dagbladet.

Disiplinærnemnden avviste de to sistnevnte punktene, men mener han har brutt fortrolighetsplikten.

Klomsæt selv mener avgjørelsen er feil og begjærer den omgjort.

– Problemet er at noen lyver om meg, sier han til avisen.

Sigurd J. Klomsæt meldte seg ut av Advokatforeningen i 2009. Da hadde han vært klaget inn for foreningens disiplinærutvalg 14 ganger og felt i seks av dem. I 2012 mistet han advokatbevillingen, men fikk den tilbake to år senere. I 2014 ble Klomsæt dømt i Borgarting lagmannsrett for å ha lekket dokumenter i 22. juli-saken.