FBI koblet inn i sak om falsk Trump-nominasjon til Nobelprisen

Nå er FBI koblet inn i saken, skriver Washington Post.

Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad forteller til avisen at de tok kontakt med personen som hadde underskrevet nominasjonen. Denne personen bekreftet at nominasjonen var falsk. Njølstad vil ikke si noe om hvilket navn som er brukt i saken.

Rune Skjold, som er seksjonsleder for økonomi og etterforskning i Oslo politidistrikt, sier at de ikke kan si om personen som står bak nominasjonen er fra USA, men at FBI er kontaktet for bistand i saken. Personen har brukt den samme falske identiteten de siste to årene. Begge gangene er den brukt for å nominere Trump.

Første eksempel

– Vi får mange ugyldige nominasjoner hvert år, men det er nominasjoner som ikke er gyldige fordi den som nominerer ikke er kvalifisert. Men så vidt jeg vet er dette det første eksemplet på at noen har stjålet identiteten til en annen person for å nominere, sier Njølstad.

– Bortsett fra at den samme forfalskningen trolig fant sted i fjor også, sier nobeldirektøren, som er sekretær for Nobelkomiteen.

Institutt for fredsforskning (PRIO) bekreftet i januar overfor Nettavisen at USAs president Donald Trump var nominert til Nobels fredspris.

– Jeg kan ikke si noe om hvem som står bak nominasjonen. Det er konfidensielt. Jeg kan avsløre at det er en amerikaner, sa PRIO-direktør Henrik Urdal til Nettavisen i januar.

329 nominerte

Begrunnelsen for nominasjonen i fjor var at Trump måtte bli anerkjent for sin «fred gjennom styrke-ideologi.»

Fire tidligere amerikanske presidenter har blitt tildelt Nobels fredspris: Barack Obama, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson og Jimmy Carter.

I år er 329 personer og organisasjoner nominert til Nobels fredspris. Vinneren kunngjøres normalt i starten av oktober, mens prisen deles ut 10. desember i Oslo rådhus.

I den eksklusive gruppen som har rett til å nominere kandidater finner vi blant annet medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer samt sittende statsoverhoder. I tillegg kan blant andre universitetsprofessorer og forskere nominere kandidater.