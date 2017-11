Raset skjedde ved Lausasteintunnelen langs Sandvinvatnet i Odda. To biler ble tatt av et steinras ved Odda i Hordaland. En person ble lettere skadd, og det raser fortsatt på stedet.

– En bil gikk i autovernet. En jente er kjørt til sykehuset i Odda med lettere skader, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

Han opplyser at det er kraftig regnvær i området. Steinraset pågår fortsatt og det er snakk om store steiner.

– Jeg har fått beskrevet at steinene er på størrelse med små biler. Så det er ikke løsmasse som har rast ut, det er store blokker.

POLITIET

– Det er en trafikkert hovedvei, den leder til E34. Og nå som det har vært problemer på Hardangervidda er det både tungtrafikk og privattrafikk som på veien, sier Hellesund.

Både Statens vegvesen og geologer er på vei til stedet. Veien er stengt, og det er usikkert når veien åpner igjen.

POLITIET

Trær i veien

Politiet i Sør-Trøndelag meldte like etter klokken 7 at et grantre delvis lå i veibanen på E6 ved Kvam i Steinkjer. Vegtrafikksentralen er varslet.

På Vesterøyveien i Sandefjord lå en høyspentkabel i veibanen. Veien ble sperret, men åpnet igjen klokken 6.43.

På E39 ved Kvadrat i Rogaland var det en kjedekollisjon klokken 6.40. Fem biler var involvert, men ingen personer ble skadet. Sørvest politidistrikt meldte om saktegående kø og manuell dirigering på stedet.

– Veien er ryddet og trafikken vil etter hvert flyte som normalt, skrev politiet på Twitter klokken 7.26.

På riksvei 3 ved Kvikne meldte politiet i Innlandet at et vogntog hadde kjørt av veien. Det var ingen personskader, men begge kjørefeltene i området ble sperret på grunn av opprydding. Klokken 7 ble det ene feltet åpnet, mens noe rydding gjensto før det andre feltet kunne åpnes.