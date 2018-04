Tidligere mediestrategi i Oslo-skolen: Bruk hakk i platen-taktikk

Oslos skolebyråd og juseksperter reagerer på at rektoren på Ulsrud videregående skole har instruert læreren Simon Malkenes til alltid å dobbeltsjekke egne uttalelser til journalister.

Hva lærere bør gjøre og ikke gjøre i møte med medier, har vært et gjengangertema i Oslo-skolen. Her er et knippe eksempler fra nær fortid.

Medieråd for ansatte: Bruk hakk i platen-taktikk

I 2009 avdekket Aftenposten Prinsdal skoles særegne mediestrategi. I skolens beredskapsplan ble det advart sterkt mot norsk presse:

«Media vil ha frem det negative, det som slår an på forsidene. Om du prøver å få frem det positive/ konstruktive i situasjonen, må du regne med å bli sitert på alt annet enn det.»

«Det er viktig å kjøpe seg tid i forhold til media. Si at du er opptatt og ringer tilbake. Da får du tenkt over hvordan du vil informere.», lød et av rådene til de ansatte.

Andre teknikker som ble anbefalt var: «La være å si noe. Bare la journalisten prate uten å kommentere».

En annen råd lød: «Bruk hakk i platen-taktikk. Bare bruk det svaret du vil gi flere ganger uansett spørsmål fra journalisten. Da blokkerer du videre kommunikasjon».

De svært medieskeptiske beredskapsplanene ble endret etter at saken ble kjent.

– Kan snakke fritt, men det må klareres med sjefen

– Kan du uttale deg fritt til pressen?

– Ja, det tror jeg.

– Kan jeg sitere deg på det?

– Ikke uten at jeg har klarert det med ledelsen først.

Slik svarte en lærer da Aftenposten i 2011 tok Oslos skoleledelse på ordet og sjekket om ansatte følte de kunne ytre seg fritt. Det ble ringt til 20 lærere ved ulike skoler i Oslo.

Kun to av dem svarte åpent på om de opplever at de kan uttale seg fritt til journalister.

Noen svarte at de følte at de hadde ytringsfrihet, men at de ikke ville stå frem med navn uten å ha klarert dette med ledelsen på forhånd. Andre oppga at de hadde fått beskjed fra skolens ledelse om å ikke uttale seg til pressen.

Kjøpte medietrening til 15.000 pr. rektor

I 2011 blir det kjent at Utdanningsetaten skulle bruke tre millioner kroner på å lære alle Oslo-rektorene å snakke med journalister.

Etter planen skulle alle 175 rektorer våren 2012 på et obligatorisk dagskurs, som innebærer blant å lære journalistenes arbeidsmetoder og gjennomføre kameratrening med individuell tilbakemelding.

Lærere måtte følge 172 skriftlige regler

I 2015 fikk pressen tak i et 52 siders dokument der ledelsen ved Haugerud skole instruerte i detalj hvordan skolens lærere skal opptre på jobb – og på fritiden sin.

– Dette er et av de aller verste eksemplene på kontroll- og regeltyranni jeg har sett. Ikke bare begrenser det lærernes ytringsfrihet, det griper også inn i deres privatsfære på en fullstendig uakseptabel måte, uttalte stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, Trond Welstad.

I «Standarder for den profesjonelle lærer på Haugerud skole» sto det at «Fritiden må disponeres slik at den ikke går ut over arbeidsinnsats og humør.» og at ansatte måtte være ferdig motivert når de entret skolen.

Det siste ble eksemplifisert slik: «Møter dagen med et smil og ser etter muligheter. Jeg sprer positivitet og fremsnakker skolen».