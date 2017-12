NHO-sjefen vil fjene kontantstøtten

Adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO vil ha bort kontantstøtten i bydeler i Oslo med høy andel innvandrere.

– Jeg forstår godt fortvilelsen i Oslo. Her har man bydeler med åpenbare problemer med integrering som bør løses, samtidig som staten stadig bruker mer penger på en ordning som holder kvinner borte fra jobb og barna borte fra barnehagen, sier Skogen Lund til VG.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap.) har tidligere prøvd å skape flertall på Stortinget for å gi Oslo anledning til å sette i gang en prøveordning med å fjerne kontantstøtten i en bydel.

Etterpå vil Skogen Lund fjerne hele kontantstøtten.

– Jeg håper et flertall på Stortinget snarlig vil samle seg om en plan for å fase ut kontantstøtten. Den kan ikke kuttes fra den ene dagen til den neste, men en plan for utfasing bør på plass så snart som mulig, sier Skogen Lund.

Hennes viktigste grunner er at ordningen holder kvinner ute av arbeidslivet og hindrer integreringen av barn og voksne.