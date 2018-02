En afghansk familie som har påberopt seg kirkeasyl på Fitjar i Hordaland, ble fredag pågrepet og hentet ut av politiet, melder Stord24.no.

Familien ble pågrepet i en politiaksjon tidlig fredag morgen, skriver nettavisen.

Politioverbetjent Pål Gjil, som er avsnittsleder for operativ utlendingsenhet avsnitt nord i Sørvest politidistrikt, bekrefter overfor NTB at de har gjennomført aksjonen etter anmodning fra Politiets utlendingsenhet (PU).

Familien skal transporteres ut av Norge. Ved PU får NTB opplyst at det er en del av deres vanlige praksis å uttransportere personer uten lovlig opphold.

Fakta: Dette er kirkeasyl * Innebærer at kirken i en periode kan fungere som et fristed hvor forfulgte ikke kan gripes. * Praksisen ble innført i Norge med kristendommen, men har røtter tilbake til Det gamle testamente og til greske templer i antikken. * Begrepet fikk fornyet aktualitet i 1990-årene, da flyktninger som hadde fått avslått sin søknad om opphold i Norge, søkte tilflukt i norske kirker. * Fenomenet kirkeasyl er ikke særnorsk. Også i andre europeiske land benytter flyktninger seg av kirkeasyl når de har fått endelig avslag på asylsøknaden. * Rettslig sett er det i utgangspunktet intet hinder for å gjennomføre tvangsmidler overfor kirkeasylanter, men myndighetene har valgt å avstå fra dette av respekt for kirkerommet og ut ifra utlendingslovens krav om forholdsmessighet. * En instruks fra Kommunal- og regionaldepartementet av 4. mars 1999 fastslår at utlendinger med endelig bortvisningsvedtak som sitter i kirkeasyl ikke skal pågripes uten kirkens samtykke. (Kilde: snl)

Politiet: Ikke et kirkebygg

– Vi har gjort en vurdering opp imot det som går på kirkeasyl, og vi mener helt klart at dette ikke er omfattet av retningslinjene Justisdepartementet legger til grunn, sier pressevakt Daniel Drageset i PU.

Han sier politiet som hovedregel ikke foretar pågripelser i kirkebygg eller bedehus tilhørende kirken.

– Det samme vil i utgangspunktet gjelde kirkebygg tilhørende trosretninger utenfor Den norske kirke. Boligen som personene har bodd i er ikke et kirkebygg. Det eies av Frimenigheten Nytt Liv. Etter politiets opplysninger har det tidligere vært brukt til forsamlingshus for Nytt Liv, sier Dragset til Aftenposten.

Justisminister Sylvi Listhaug vil ikke kommentere saken.

– Justis- og beredskapsdepartementet ble informert på vanlig måte av Politidirektoratet om denne uttransporten. Ytterligere henvendelser må rettes til Politiets utlendingsenhet eller Utlendingsnemnda. Departementet kan ikke kommentere enkeltsaker, melder departementet til NTB.

– Dramatisk aksjon

Frank Håvik, som leder menigheten Nytt Liv Sunnhordland som har hatt ansvaret for den afghanske familien i kirkeasyl i lengre tid, forteller at politiet gikk til aksjon mellom klokken 6 og 7 fredag morgen.

– Dette var en dramatisk aksjon. Politiet stilte med tre politibiler i tillegg til en ambulanse. De knuste vinduene, og det var rene kommandoraidet. Dette er stikk i strid med reglene for kirkeasyl, sier Håvik.

Menighetslederen har ikke hatt kontakt med familien etter at de ble hentet av politiet. Han reagerer særlig på aksjonen fordi saken er anket til lagmannsretten.

– De har ikke en rettskraftig dom i saken, og så kommer de likevel. Dette er helt horribelt, sier Håvik.

– Det er første gang jeg hører at politiet går inn i en kirke. Dette har vært et flere hundre år gammelt vern. At denne tradisjonen brytes er helt nytt, sier familiens advokat Jostein Løken til Stord24.no.

Også ordføreren i Fitjar sier hun er rystet av politiets beslutning.

– Dette er en ung familie med tre barn som har vært så bekymret for sitt eget liv og sikkerhet at de velger å gå i kirkeasyl. Det gjør de fordi de ikke kan se for seg å dra tilbake, sier Wenche Tislevoll til nettstedet.