Ap sørger for flertall for å sette Viken-regionen på vent

Viken-regionen med 1,2 millioner innbyggere er den suverent mest folkerike i regionreformen. Nå utsettes arbeidet i flere måneder.

Stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås, sier til NTB at arbeidsutvalget i de tre fylkeslagene enstemmig går inn for å stemme for forslaget som om å stanse arbeidet i fellesnemnda som er fremmet av SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

– Kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) har allerede kastet kortene ved å utsette prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms i påvente av Stortinget, sier Lauvås.

Med Arbeiderpartiets avklaring søndag ettermiddag, er det også flertall i Vikens fellesnemnd for å stanse arbeidet inntil Stortinget tar stilling til oppgavefordeling og inndeling.

Dyrt og ulogisk

Gruppeleder Tone Brenna i Akershus Ap sier til NRK at hele Viken bør avvikles.

– Sammenslåingen av de tre fylkene har ikke støtte verken i befolkningen eller i noen av de tre fylkestingene. Den er dyr, ulogisk og gjør det ikke enklere å løse oppgavene, og bør derfor stoppes, sier hun.

Fylkesordfører Anette Solli (H) fra samme fylke er derimot urolig.

– Nå legger de opp til at det skal bli nok kaos til å få en reell omkamp for tredje gang, sier hun og viser til at Stortinget to ganger har stemt for regionreformen.

Frp-avklaring

Lauvås peker derimot på at Fremskrittspartiet langt fra fremstår som samlet.

– Frp sitter i regjering og står bak regionreformen som de har stemt for i Stortinget. Samtidig sier de lokalt at de er mot reformen. De reiser rundt og forsøker å lage sirkus rundt en sak de hevder de er mot, samtidig som de stemmer for på Stortinget, sier han til NTB.

– Nå krever vi at Frp viser kortene og hva de egentlig mener. Her har åpenbart verken Frp-leder Siv Jensen eller statsminister Erna Solberg (H) kontroll på hva deres egne politikere driver med, mener Lauvås.

– Vi har idag hatt møte mellom de tre fylkespartiene i Viken og bestemt oss for å støtte forslaget fra SV, Senterpartiet og FrP om å legge ned arbeidet i fellesnemnda inntil Stortinget har behandlet saken på nytt, sier Tonje Brenna, grupperleder i Akershus Ap til NRK.