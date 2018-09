Ap vil sette Viken-regionen på vent – usikkert i Frp

Viken-regionen med 1,2 millioner innbyggere er den suverent mest folkerike i regionreformen. Nå utsettes etter alt å dømme arbeidet.

Stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås, sier til NTB at arbeidsutvalget i de tre fylkeslagene enstemmig går inn for å stemme for forslaget fra SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet om å stanse arbeidet i fellesnemnda.

– Kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) har allerede kastet kortene ved å utsette prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms i påvente av Stortinget, sier Lauvås.

Frp-usikkerhet

Dermed kan det være flertall i Vikens fellesnemnd som tirsdag skal stemme over et forslag fra SV, Sp og Frp om å stanse arbeidet inntil Stortinget i høst tar stilling til oppgavefordeling og inndeling.

Søndag kveld tar gruppelederen i Akershus Frp, Vibeke Limi, imidlertid forbehold:

– Forslaget kan innebære at arbeidet i fellesnemnda stanses til absolutt alle oppgaver til de nye regionene er fordelt. Det kan etter mitt syn bli for lenge, fordi det kan komme noen oppgaver nå og flere senere, sier Limi.

Hun avviser at hun har fått kalde føtter:

– Jeg var den første til å si at dersom Finnmark får frikort, så skal jammen også Viken ha det. Jeg synes hele regionreformen er latterlig. Det tåpeligste er Viken, som blir uforholdsmessig stort, sier Limi til NTB.

Snakke sammen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum oppfordrer Frp lokalt og sentralt til å snakke sammen.

– Jeg forventer at de da kommer fram til bruk av tvang er en dårlig løsning inn i et lokalvalg. Denne reformen har ingen forankring, den er uklok og den gjør ting dårligere, sier Vedum til NTB.

Også Lauvås i Østfold Ap peker på Frp:

– Frp sitter i regjering og står bak regionreformen som de har stemt for to ganger i Stortinget. Samtidig sier de lokalt at de er mot reformen. Nå må Frp vise kortene og hva de egentlig mener, sier Lauvås til NTB.

Utsatt prosess

Mæland selv svarte med en SMS på NTBs henvendelse søndag:

– Stortinget har vedtatt en regionreform. Jeg oppfordrer fylkespolitikerne til å respektere Stortingets vedtak og videreføre det viktige arbeidet de er i gang med.

Hun utsatte nylig prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms etter at Troms hadde bedt henne ta over arbeidet som følge av at Finnmark ikke vil velge representanter til fellesnemnda. Utsettelsen ble begrunnet med at Senterpartiet i høst vil fremme et forslag om å stanse sammenslåingen av Finnmark og Troms.

Ifølge Vedum kommer det også et eget Sp-forslag som handler om å se på hele regionreformen på nytt.

Griper muligheten

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark sier at deres prosess har åpnet for at det går mot en ny runde om hele regionreformen i Stortinget.

– Jeg skjønner at de folkevalgte i Østfold, Akershus og Buskerud opplever prosessen som komplisert. Nå griper Viken muligheten til å se om det er riktig å bruke så mye tid og ressurser på dette, sier hun.

Stortingets troverdighet

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i det sammenslåtte Trøndelag sier til NTB at stortingsvedtak bør følges, selv om man ikke er enig.

På spørsmål om hele regionreformen kan rakne, sier han:

– Faller regionreformen, så faller ikke regjeringen, men troverdigheten til samtlige partier på Stortinget. Og mindretallets syn, ved Høyre og Frp, vinner. Regionreformen er dårlig politisk håndverk av regjeringen, fordi oppgavene burde kommet før man tegnet kart. Nå må flertallet som ønsker sterkere folkevalgte regioner, reparere reformen ved å sørge for overføring av betydelige oppgaver.

– Vi har idag hatt møte mellom de tre fylkespartiene i Viken og bestemt oss for å støtte forslaget fra SV, Senterpartiet og FrP om å legge ned arbeidet i fellesnemnda inntil Stortinget har behandlet saken på nytt, sier Tonje Brenna, grupperleder i Akershus Ap til NRK.