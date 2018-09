Drapssiktet afghaner i Trondheim fortsatt ikke avhørt

De vurderer fortløpende når han vil være i stand til det. Afghaneren er fortsatt innlagt ved St. Olavs hospital.

18-åringen ble skutt i beinet under pågripelsen på Trondheim sentralstasjon om kvelden mandag 17. september, angivelig fordi han forsøkte å skade seg selv. Han ble lagt i kunstig koma ved innleggelsen og vekket opp onsdag i forrige uke.

Mandag hadde politiet ennå ikke fått en mulig forklaring fra ham om hva som skjedde da to unge afghanere ble drept og en tredje ble skadd i en leilighet i Prinsens gate i Trondheim sentrum.

De to drepte, Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17), hadde fått opphold i Norge. Dette gjelder også ungdommen som ble skadd. Den siktedes situasjon er imidlertid uavklart. Han kom til Trondheim i august etter å ha bodd på mottak et annet sted i landet.

Det er gjennomført en rekke avhør i saken, og kriminalteknikere har sikret spor. Politiet opplyser at de begynner å få oversikt over tidspunkt, bevegelser og personer som er involvert, men de kan ennå ikke si noe klart om et eventuelt motiv.