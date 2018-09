Dobbeltdrapssiktet skal ha brukt kniv og slagvåpen i angrepet

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt har sendt rapporten til Politidirektoratet etter at politiet skjøt siktede i leggen i forbindelse med pågripelsen, skriver NRK.

NRK har fått delvis innsyn i rapporten, der det framgår at «gjerningsmannen er mistenkt for dobbeltdrap med kniv og slagvåpen». Den 18 år gamle afghaneren som overlevde angrepet i leiligheten i Prinsens gate, har tidligere fortalt at siktede også brukte hammer.

Slått med hammer

Av hensyn til etterforskningen ønsker imidlertid ikke politiet å si noe mer om våpnene.

– Politiet har en formening om hva som er blitt brukt. Det er for tidlig for oss å bekrefte og konkludere med hvilke redskap eller våpen som er blitt benyttet, sier påtaleansvarlig politijurist Eli Nessimo.

En kvinne som driver en frisørsalong på gateplan i gården der angrepet skjedde, har fortalt til flere medier at en av tenåringene som ble angrepet, satt på trappa utenfor salongen hennes og fortalte at han hadde blitt slått med hammer.

Kilder NRK har snakket med, bekrefter overfor kanalen at det også ble brukt kniv, men det er usikkert om dette er den samme kniven som den siktede 18-åringen forsøkte å skade seg selv med på sentralstasjonen i Trondheim kort tid etter angrepet i leiligheten.

Ennå ikke avhørt

To afghanere i slutten av tenårene ble drept i angrepet mandag kveld. 18-åringen som også ble påført skader, ble onsdag skrevet ut fra sykehuset. Han har forklart seg til etterforskerne i saken.

Den drapssiktede mannen ble lagt i kunstig koma etter at politiet skjøt ham i leggen i forbindelse med pågripelsen. Onsdag ble han vekket opp og han er foreløpig varetektsfengslet i én uke. Fengslingen er begrunnet med gjentakelsesfare.

18-åringen er ennå ikke blitt avhørt på grunn av hans helsetilstand.

– Vi er i tett dialog med St. Olavs hospital og hans forsvarer om når dette kan la seg gjøre, sier Eli Nessimo.

Skutt med pistol

Ifølge Adresseavisen viser politimesteren i rapporten til Politidirektoratet konkret til våpeninstruksens paragraf 3–2 som blant annet gir hjemmel til bevæpning i situasjoner som kan være særlig farlig for tjenestepersoner eller andre.

Det framgår av rapporten at 18-åringen begynte å stikke seg selv da politiet fant ham på sentralstasjonen, om lag 45 minutter etter at de ble varslet om det de først beskrev som en alvorlig hendelse med grov vold. Tjenestemennene valgte da å skyte ham i leggen for å få ham til å avstå fra handlingen, ifølge rapporten.

Spesialenheten for politisaker ble rutinemessig varslet om saken, slik de alltid blir når politiet avfyrer skudd i tjenesten.

– Våpenet som ble brukt i skuddet mot 18-åringen, var en pistol, politiets vanlige tjenestevåpen, sier leder Halvor Hjelm-Hansen for Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Midt- og Nord-Norge til Adresseavisen.

Kripos bistår

Kripos er også koblet inn i etterforskningen av dobbeltdrapssaken, og bistår politiet i Trøndelag både taktisk og teknisk.

Alle de fire personene som var involvert i voldshendelsen var av afghansk opprinnelse og kom til Norge som mindreårige, enslige asylsøkere. Mens den siktedes situasjon i landet fortsatt var uavklart, hadde både 17-åringen og 19-åringen som ble drept i hendelsen, begge fått opphold i Norge.