Politidirektøren går av når åremålet utløper i november, opplyser Politidirektoratet (POD).

– Jeg velger rett og slett ikke å søke et nytt åremål. Politiet har gjennomført betydelige endringer de siste seks årene. Nå er vi på vei inn i en annen fase og det kan kreve nytt lederskap med andre tanker, og nytt blod på toppen, sier Humlegård til NRK.

Humlegård startet sitt åremål som politidirektør i 2012, etter Gjørvkommisjonen kom med sin rapport om blant annet politiets innsats under terroren 22. juli 2011. Politiet fikk sterk kritikk i rapporten.

Humlegård sier i en pressemelding at han har ledet politiet gjennom store endringer for å styrke beredskapen.

– Mange medarbeidere har lagt ned en formidabel innsats for å gi befolkningen en bedre polititjeneste. Men vi er ikke i mål, og mange er utålmodige etter å se bedre resultater. De endringene vi er i gang med, må få virke, og vi skal fylle på med mer ressurser og flere folk i tiden som kommer, sier Humlegård i en pressemelding.

Ingar Storfjell

Kritikk for politireformen

Han har imidlertid også vært i hardt vær, både i forbindelse med omorganiseringer i politiet og at Politidirektoratet har est ut under hans ledelse.

Det har i sommer kommet mye kritikk mot Humlegård og POD. Blant annet advarte tillitsvalgte lokallagsledere i 11 av 12 politidistrikter om lav bemanning, og om saker som hoper seg opp.

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF), gikk blant annet ut og sa at ledelsen i direktoratet ikke har vært dyktige nok til å ta til seg tilbakemeldinger fra de 12 politidistriktene.

Det har til tider vært svært steile fronter mellom POD og den største fagforeningen, PF. Noe som førte til at Politiets Fellesforbund for første gang i historien stilte med fane i 1. mai-toget i år.

Utfordringer på rekke og rad

Reidar Humlegård har ledet både Kripos og Utrykningspolitiet før han overtok ledelsen av Politidirektoratet.

I løpet av sin periode som politidirektør har han fått store utfordringer i fanget, skriver Politiforum. Her er noen av utfordringene:

Nærpolitireformen, som førte til kutt i tjenestesteder og sentralisering av polititjenester.

Gjennomføringen av anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen.

Finansiering av helikoptre og Beredskapssenter, som skal ligge på Taraldrud.

Han har også måttet forholde seg til fem ulike justisministre i løpet av sin periode.

Justisministeren: Har respekt for at han ikke ønsker seks nye år

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) er for tiden på reise i Danmark, men via kommunikasjonsavdelingen i departementet opplyser han at stillingen vil bli utlyst når departementsråd er på plass i oktober.

– Humlegård har ledet etaten i seks år i et meget krevende reformarbeid, og jeg har respekt for at han ikke ønsker å søke på nye seks år, sier Wara.

Han fremhever Humlegårds arbeid med den mye kritiserte nærpolitireformen.

– Han har også bidratt til at tilliten til norsk politi er svært høy i befolkningen. Han vil fortsette som politidirektør frem til åremålet hans løper ut i slutten av november.