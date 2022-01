Helsemyndighetene åpner for å oppheve skjenkestoppen

Gult nivå på skolen. Mulig oppheving av den nasjonale skjenkestoppen. Regjeringen får flere forslag fra helsemyndighetene.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg og Helsedirektør Bjørn Guldvog under en pressekonferanse om koronasituasjonen.

13. jan. 2022 16:56 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 17 publiserte Helsedirektoratet hvilke anbefalinger de og Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt til regjeringen. Her er noen av anbefalingene:

Helsemyndighetene anbefaler å fjerne rødt nivå for den videregående skolen fra uke 3. De anbefaler gult nivå for barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring.

Det foreslås at barn og unge igjen kan gjennomføre aktiviteter utendørs som normalt. Innendørs foreslås det en gruppestørrelse på rundt 20 personer.

Dersom regjeringen vurderer å fjerne den nasjonale skjenkestoppen, så foreslår helsemyndighetene at det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel klokken 22 eller ved midnatt.

Det foreslås å tilrettelegge for mer fysisk undervisning for høgskoler og universiteter. Det anbefales fortsatt å tilby digital undervisning og eksamen.

Det anbefales ikke å endre anbefalingen om hjemmekontor. Det anbefales fortsatt å holde én meters avstand på arbeidsplassen.

Én måned har gått siden regjeringen gjeninnførte nasjonale tiltak mot koronaviruset. I dag er det ventet at de vil lette på flere av dem. Kl. 19 i kveld stiller statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på pressekonferanse for å fortelle hvilke tiltak som skal lettes på.

Dersom regjeringen vil fjerne den nasjonale skjenkestoppen, så anbefaler helsemyndighetene skjenkestopp fra klokken 22 eller ved midnatt.

Vil ikke anbefale å fjerne skjenkestoppen

Helsemyndighetene kommer ikke med noen klar anbefaling når det kommer til den nasjonale skjenkestoppen.

Erfaringene har vist at dette er et godt kontakt- og mobilitetsreduserende tiltak, oppsummerer FHI og Helsedirektoratet.

Helsemyndighetene mener at dersom regjeringen vurderer å fjerne dette tiltaket, så kan det være en idé å innføre skjenkestopp fra klokken 22 eller ved midnatt. Dette blir beskrevet som et kompromiss. Det vil også gjøre det mulig for utesteder å holde åpent, men fortsatt redusere risikoen for at mange folk møtes.

«I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon.», skriver FHI og Helsedirektoratet.

Vil erstatte karantene med selvtesting

Helsemyndighetene anbefaler også endringer i karantenereglene. Det anbefales at man skal gå bort fra smittekarantene til et testregime.

For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, anbefales følgende:

Helsedirektoratet anbefaler karantene i 10 dager, men at karantene kan erstattes med et testregime med daglig testing i fem dager.

Både FHI og Helsedirektoratet mener at man kan slippe karantene dersom man tester seg i fem dager etter siste kontakt med den smittede. Da vil du likevel bli anbefalt å bruke munnbind på offentlig sted i ti dager.

Helsedirektoratet ønsker også et litt strengere forbehold: Dersom du bor sammen med den smittede fortsatt og risikerer å bli utsatt for smitte, anbefaler direktoratet fem dager karantene før du kan starte disse fem dagene med testing.

For andre nærkontakter, anbefales følgende:

For disse anbefaler både direktoratet og FHI om at det blir tatt en test tre og fem dager etter nærkontakt med smittet person.

Det påpekes at dette regimet vil kreve et stort antall selvtester. Anslagene viser at dette vil medføre et testforbruk som vil variere fra mellom 4,5 til 7,4 millioner tester pr. uke. Kommunene har sagt ifra til helsemyndighetene at de vil trenge to uker for å gå over til et nytt regime.

FHI: Anbefaler ikke koronasertifikat

Helsedirektoratet og FHI mener det ikke er hensiktsmessig å innføre koronasertifikat etter dagens regler.

FHI mener koronasertifikat ikke kan brukes innenlands basert på EUs løsning.

Begrunnelsen er at enkelte grupper kan få ugyldig sertifikat fordi det har gått for lenge siden de var smittet, eller fordi de ikke har fått 3. dose. De «kan føle seg tvunget til å ta “unødvendig” oppfriskningsdose».

Helsedirektoratet vurderer at innenlands bruk av koronasertifikat kan ha smittevernfaglige gevinster, men at den endelige avveiningen av fordeler og ulemper i stor grad må være en politisk vurdering.

Helsedirektoratet og FHI mener det ikke er hensiktsmessig å innføre koronasertifikat slik situasjonen er i dag.

200 på offentlige arrangementer

FHI anbefaler også at det skal være mulig med offentlige arrangementer innendørs med maksimalt 200 personer.

Det forutsetter «smittevernfaglig drift».

Publikum må i så fall bruke munnbind.

Utendørs kan det bli tillatt med 600 personer ved offentlige arrangementer ved fast tilviste plasser. Uten faste plasser, er grensen maks 100.

FHI anslår at en slik oppmykning av tiltakene vil gi «noe risikoøkning».

FHI anbefaler at maks 600 personer kan være på offentlige arrangementer utendørs med faste tilviste plasser. Uten faste plasser, er grensen 100 personer.

Venter slutt på skjenkestopp og rødt nivå

Ifølge Aftenpostens opplysninger heves forbudet mot å skjenke alkohol. Det er isteden ventet at alkohol bare kan serveres frem til et visst tidspunkt på kvelden. Det vil også bli store lettelser i videregående skole. Rødt nivå vil bli fjernet, forteller en kilde til Aftenposten.

Regjeringen vurderer å gå rett til grønt nivå. I trafikklysmodellen som er innført for skolene, er det nivået med færrest smitteverntiltak.

Torsdag ligger det 243 koronasmittede pasienter på norske sykehus. Det er det laveste tallet siden 26. november, ifølge Helsedirektoratet.