Rolig start på den store utfartshelgen – i ettermiddag blir det trolig kø

Fredag morgen var det lite køer på hovedveiene og på Gardermoen. Vegtrafikksentralen regner likevel med mer trafikk enn vanlig på ettermiddagen.

Slik så det ut på E18 ut av Oslo i pinsen. Det kan bli nye runder med kø fredag ettermiddag.

24. juni 2022 08:24 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

– Fellesferien er ikke lenger det den var før, sier Christofa Key-Nilsen, Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen.

Med det sikter hun til at folk reiser ut på forskjellige tidspunkter. Og første fredagsmorgen i skoleferien var forholdsvis rolig med tanke på trafikken på hovedveiene i Oslo og Viken.

Men tidlig på ettermiddagen vil situasjonen trolig være annerledes.

– Vi har i hele vår sett at fredagen er den store utfartsdagen. Siden det er første fredag i skoleferien, så antar vi at noen vil reise på ferie i dag. Det vil antageligvis bety litt mer trafikk enn vanlig helgetrafikk, legger hun til.

Dette vil bilistene legge merke til ved 13–14-tiden.

– Vi oppfordrer alle til å planlegge turen godt og pakke bilen riktig, sier Key-Nilsen.

Les også Flykaoset: Elin Rasmussen mistet koffert med MS-medisiner til 24.000 kroner

Den travleste helgen på Oslo lufthavn

Ved 07.30-tiden var det tre-fire minutters kø i sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Dette til tross for at fredag er den travleste dagen på hovedflyplassen hittil i år.

I dag skal 95.900 reisende innom Gardermoen.

Søndag er det ventet enda flere flypassasjerer. Da er det ventet 97.400 personer innom landets største flyplass.

Det er ventet stor trafikk på Oslo lufthavn fredag.

– Det er de to travleste dagene på Gardermoen hittil i 2022. Vi har 2800 ansatte fordelt på 43 flyplasser over hele landet til å håndtere dager som disse. Akkurat nå står jeg ved sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Her er det tre-fire minutters kø, sier Joachim Andersen, kommunikasjonssjef i Avinor.

Han legger til at det også er lite kø ved innsjekkingsskranker, og beskriver stemningen som «fin».

Ingen kanselleringer på grunn av streik fredag

Når det gjelder flyteknikerstreiken, henviser Andersen til flyselskapene. Det er flyselskapene som skal informere sine passasjerer hvis avgangen blir innstilt.

Fredag morgen er det ikke meldt om kanselleringer som følge av flyteknikerstreiken. Hverken SAS, Norwegian eller Widerøe melder om kansellerte avganger som følge av flyteknikerstreiken fredag. Det opplyser flyselskapene til NTB fredag morgen.

VG melder likevel at det er totalt 30 innstilte flyvninger fredag, men dette knyttes til andre forhold, som blant annet mannskapsmangel.

Situasjonen kan endre seg utover dagen, men flyselskapene har denne uken opplyst at passasjerer som ikke har fått beskjed om at flyet deres er kansellert, kan møte opp som normalt.

– Budskapet fra Avinor er at passasjerene må forholde seg til informasjon fra flyselskapet sitt. Hvis flyet er kansellert, så skal man få informasjon om det fra flyselskapet, sier Andersen.

Han presiserer at det ikke er nødvendig å møte opp tidligere enn normalt. For det kan føre til opphopning i sikkerhetskontrollen og resultere i lange køer.

Andersen ønsker også at folk sjekker inn digitalt.

– Dersom du sjekker inn digitalt, har du billetten med deg i lommen hele veien, og du slipper å passe på en papirlapp.