Vil ikke kreve åpenhet av egne politikere som har fått skattekrav-varsel

Han leder en regjering som har lovet mer åpenhet. Men Jonas Gahr Støre vil ikke «bruke pekefingeren» og kreve at de ukjente politikerne bak 41 pendlerbolig-skattesaker skal stå frem.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen fredag formiddag.

12 minutter siden

Saken oppdateres fortløpende.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk flere spørsmål om pendlerbolig-skatt på Regjeringens halvårlige pressekonferanse fredag.

Arbeiderpartiet har politikere i rekken som er blitt varslet om baksmell fra Skatteetaten.

I tillegg er Støre sjef for Statsministerens kontor – som selv har fått varsel om baksmell på skatten etter pendlerboligsaken. Skatteetaten har sendt ut i alt 45 varsler om pendlerbolig-skatt til politikere.

På spørsmål til Støre om politikerne bør stå frem og fortelle om sine saker, svarer Støre:

– Det er klokt å være åpen, men jeg vil ikke bruke pekefingeren på de som ikke er åpne.

Fått varsel om straffeskatt

I et eget brev får Statsministerens kontor beskjed fra Skatteetaten om at de må forvente «skjerpet tilleggsskatt» som følge av manglende betaling av arbeidsgiveravgift for 17 politikeres pendlerboliger.

Tilleggsskatt er en straff som gis til skattytere som «forsettlig eller grovt uaktsomt» har gitt skattemyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger som gir skattemessige fordeler.

Statsministerens kontor risikerer inntil 20 prosent straffeskatt som følge av feilaktig innrapporterte opplysninger, har Skatteetaten tidligere varslet. Statsministerens kontor kan klage på beslutningen, da Skatteetatens foreløpig kun har sendt et for

Vil ikke kreve mer åpenhet

Aftenposten har gjennom flere artikler belyst den manglende åpenheten rundt håndteringen av saken om pendlerbolig-skatt.

45 politikere er blitt varslet fått varsel om at Skatteetaten mener de har unndratt seg skatt. Men av disse er det bare fire navn som er offentlig kjent.

Regjeringen Støre har åpenhet som en av sine mantra. Åpenhet er nevnt 13 ganger i regjeringsplattformen.

Men fordi skatt regnes som noens privatsak i Norge, er det opp til politikerne selv om velgerne skal få vite hvem som har fått varsel om skattekrav etter pendlerbolig-sakene. Det er det kun 4 av i alt 45 politikere som til nå har valgt.

Støre er ikke kritisk til det.

– Forhold mellom enkeltpersoner og skattemyndigheten er noens personlige forhold. Derfor vil ikke jeg stå her og si at alle stortingsrepresentanter skal stå frem i offentlighet med sin sak.

Støre holder også døren åpen for at Skatteetatens krav ikke vil bli stående.

– Nå har skattemyndighetene kommet med sine synspunkter. Det er sendt forhåndsvarsel, men dette er ikke skattemyndighetenes endelige synspunkter. Det skal fattes endelig vedtak, sa Støre.

Politikere fra Ap, Høyre, KrF, Sp, Frp, Venstre og SV har fått skattevarsel fra Skatteetaten. Men de fleste navnene på hvem dette gjelder, er fremdeles ikke noe offentligheten får vite.

Blant dem som har reagert mot hemmeligholdet, er Dagbladet.

– Det å holde skattekortet tett til brystet i håp om å gjenreise tilliten til stortingsrepresentantene, er en dårlig løsning, skriver avisen på lederplass.