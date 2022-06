Tilbake på åstedet etter skytingen: – Jeg føler meg redd

Blomsterhavet vokser utenfor stedet hvor to personer i natt ble skutt og drept. – Det er utrolig hvor fort Oslo har mobilisert, sier en som var der i natt.

Bengt Tore Gill (t.v.) og Harald Lundteppen var på London i går da skytingen skjedde. I dag er de tilbake igjen for å legge fra seg blomster.

10 minutter siden

Morgenen etter masseskytingen i Oslo samler folk seg på stedet hvor skytingen skjedde. Under politisperringene har mange lagt fra seg blomster og regnbueflagg.

– Jeg synes det er kjempetrist, vondt og skummelt. Tenk at noe sånt kan skje i verden i dag, sier Bengt Tore Gill.

Han og kameraten Harald Lundteppen har tatt med seg roser. Begge var på London Pub i natt da skuddene falt. To personer ble drept, og 21 skadet.

– Vi satt nede i kjelleren på London da skytingen begynte. Folk kom ramlende inn og vi ble bedt om å legge oss ned. Vaktene evakuerte oss ut bakveien mens det pågikk. Så fort vi var utendørs, sprang vi, Harald Lundteppen.

Etterpå har følelsene gått i bølger, forteller Bengt Tore Gill.

– Jeg føler meg redd, og det syns jeg ikke jeg skal trenge å føle, sier han.

– Det er utrolig hvor fort Oslo har mobilisert og hvordan innbyggerne viser sin støtte. Bare se på alle som står her, sier Lundteppen.

C.J. Hambros plass i Oslo er lørdag preget av sterke inntrykk og vonde følelser.

Telefonen ringte hele natten

Motivet for handlingen er ikke klart, men flere av de fremmøtte mener det var et angrep på Pride-feiringen.

En av dem er Tron-Petter Aunaas (24).

– Vi kan ikke stoppes av dette. Jeg orker ikke at folk skal måtte føle seg utrygge i gatene. Dette er en stor påminnelse om at Pride fortsatt er en kampdag. Vi er lenger unna målet enn vi kanskje tror.

Én time før hendelsen i natt sto Aunaas i kø for å komme inn på London pub. Til slutt valgte han å gå hjem. Da han våknet, hadde telefonen ringt hele natten.

– Ingen har lyst til å oppleve at vennene dine må sende deg meldinger og spørre om det går bra med deg etter en tur på byen. Nå håper jeg at alle de som jeg ikke har hørt fra har det bra, og at de ikke er blitt skadet, sier Aunaas.

– Av sikkerhetshensyn er det forståelig at de avlyser, men en skal ikke måtte la seg kue av at noe slikt som dette skjer, sier Bengt Tore Gill.

– Når noe sånt skjer, er det et angrep på alle – ikke bare skeive. Selv om paraden er avlyst, kommer mangfoldet til å vinne, sier hun.

Anne Dåsnes hadde mange venner som var på utestedet da det skjedde.

– Det er et grusomt angrep på retten til å elske den man vil. Forferdelig er det. I dag skulle vi ha feiret og fylt opp gatene i Oslo med tusenvis av glade folk. I stedet står vi her og sørger.