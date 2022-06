Nasjonal sikkerhetsmyndighet: Advarer om flere dataangrep i dagene som kommer

Det vil bli mer politi i gatene fremover etter masseskytingen i Oslo, varsler justisministeren. Samtidig forbereder myndighetene seg på flere dataangrep.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møter pressen for å kommentere trusselvurderingen og dataangrepet som skjedde tidligere i dag.

29. juni 2022 17:58 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

PST tror flere var involvert i masseskytingen i Oslo, men setter ned trusselvurderingen. Samtidig er flere norske sider utsatt for et omfattende dataangrep.

Klokken 18 onsdag kveld inviterte Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, politidirektør Benedicte Bjørnland og direktør i Sofie Nystrøm i Nasjonal sikkerhetsmyndighet til pressekonferanse.

De kommenterte både den endrede trusselvurderingen og dataangrepet som skjedde tidligere i dag.

– Det fortsatt et høyt trusselnivå

Justisministeren starter pressekonferansen med å kommenterer det nedjusterte trusselnivået.

– Selv om trusselnivået er justert er vi en situasjon som er alvorlig, sier Emilie Enger Mehl.

Hun sier også at vi kan oppleve ekstra sikkerhetstiltak på flere arrangementer fremover. Mehl understreker flere ganger at selv om trusselnivået er nedjustert er det fremdeles høyt. Politiet vil fremdeles bære våpen.

– Det vil bli gjort lokale vurderinger knyttet til større arrangementer, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til Aftenposten.

Videre sier hun at lokale politimestere må ta hensyn til det skjerpede trusselbildet i sine vurderinger.

– PSTs vurderinger er at trusselen ikke nå kun er knyttet til det skeive miljøet, nå er det de som står for liberale verdier i Norge som omfattes, sier Bjørnland. Hun legger til at uniformert politi og forsvar, religiøse samlingssteder og personer eller arrangementer som kan oppfattes som en krenkelse mot Islam er potensielle mål.

Tidligere i dag meldte politiet at de ikke lenger anbefaler at pride-arrangementer utsettes.

Politidirektøren sier på pressekonferansen at det nå er opp til hver kommune om de vil tillate pride-arrangementer. Det er foreløpig uklart hvordan politiet i Oslo stiller seg til endringen.

Endret trusselvurdering

PST nedjustere onsdag ettermiddag trusselnivået i Norge fra fem til fire. Det har dermed gått fra «ekstraordinær» til «høy». Det er første gang de justerer ned nivået etter masseskytingen natt til lørdag.

Samtidig gikk PST ut og fortalte at flere var involvert i angrepet.

– Kan vi forvente oss pågripelser den neste perioden?

– Det kan hende at det blir aktuelt å gå til pågripelser, sa PST-sjef Roger Berg til Aftenposten på pressekonferansen tidligere i dag.

Kan komme flere angrep i dagene som kommer

I formiddag falt flere norske sider ned etter et omfattende dataangrep. Blant annet gikk nettsidene til Arbeidstilsynet og BankID ned.

Russiske hackere påtok seg skylden, og utpekte Nato-sjef Jens Stoltenberg som fiende nummer én for russerne.

I ettermiddag ble også flere norske medier ble rammet, deriblant VG, Bergens Tidende og Aftenposten.

Mehl bekrefter på pressekonferansen at det mest sannsynlig er russiske hackere som står bak angrepet.

Direktør i Sofie Nystrøm i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), advarer om at det kan flere komme dataangrep i dagene som kommer.