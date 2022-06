Større dataangrep mot Norge

Et dataangrep har tatt ned flere norske nettsider. Klokken 03.15 i natt varslet russiske hackere et angrep.

Slik fremstilles Anniken Huitfeldt av de russiske hackerne.

29. juni 2022 10:12 Sist oppdatert 10 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

Nettsidene til Arbeidstilsynet og BankID er begge ute av drift onsdag formiddag.

Kommunikasjonssjef i BankID og Vipps, Hege Steinsland, bekrefter overfor Aftenposten at det er snakk om et dataangrep.

– Nettsidene har vært opp og ned siden i går. Dette er et DDOS-angrep, men vi er ikke alene, sier Steinsland.

Et DDOS-angrep, på norsk et tjenestenektangrep, foregår ved at noen med onde hensikter bruker et nettverk av datamaskiner til å sende store mengder trafikk til en nettside. Dermed klarer ikke nettsiden ta imot all trafikken og går ned.

BankID skal være oppe, det er kun nettsiden som er nede.

– Vi ble varslet internt om dette i går fra flere hold, sier Steinsland.

Også Arbeidstilsynets nettsider er nede.

– Nettsidene til Arbeidstilsynet er ikke tilgjengelige onsdag morgen på grunn av hackingangrep. Arbeidstilsynet jobber med å skjerme og avgrense angrepet, skriver avdelingsdirektør Vigdis Johnsen i en e-post.

Altinn skriver også på nettsidene sine at «de opplever ustabilitet». Det samme opplever Skatteetaten.

Slik ser Arbeidstilsynets nettside ut tidlig onsdag formiddag.

Russiske hackere varslet angrep: «God morgen Norge»

Klokken 03.15 natt til onsdag, publiserte russiske hackere en melding på Telegram.

De la ut et manipulert bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt der hun kalles «Mrs. Error». Dagbladet meldte om dette først.

I meldingen skrev de: «God morgen Norge! Alle enheter til kamp!».

Meldingen ble etterfulgt av en liste av norske nettsider eller tjenester på nettsider:

Politiet

BankID

Digitaliseringsdirektoratet

Buypass

NAV

Altinn

Arbeidstilsynet

UDI

Norvegija.org - en litauisk nettside med norske nyheter

En melding NRK har gjengitt sier at Norge rammes blant annet fordi man har nektet transport av varer til de russiske bosettingene på Svalbard. Også at grenseovergangen på Storskog er stengt for russisk varetransport.

Har rammet Litauen hardt

De siste dagene har gruppen rammet Litauen svært hardt. I videoer som angivelig er laget av hackerne, kreves det at Litauen opphever blokaden til Kaliningrad, som tilhører Russland.