Den siste gjenlevende fra Shetslandsgjengen er død

Krigsveteranen Jakob Strandheim, den siste gjenlevende fra motstandsgruppen Shetslandsgjengen fra andre verdenskrig, er død, 101 år gammel.

Jacob Strandheim (i midten) avfotografert i Bergen i 2007. Anledningen var at Lingeklubben ble nedlagt etter 60 år. Motstandsmennene i Kompani Linge og Shetlandsgjengen holdt kontakt også etter krigen. De to som flankerer Strandheim er Eilert Eilertsen (t.v.) og August Rathke, styremedlem i Lingeklubben.

I dag 15:06

101-åringen døde fredag, skriver Fiskeribladet.

Strandheim deltok med Shetlandsgjengen på godt over 50 turer over Nordsjøen under andre verdenskrig. Først i fiskebåt, senere med ubåtjageren KNM Hitra, som Norge mottok fra USA. Shetlandsgjengen var en motstandsgruppe under andre verdenskrig som opererte i farvannene mellom Shetland, Skottland og det tyskokkuperte Norge.

De var frivillige som fraktet dokumenter, flyktninger og soldater til og fra Norskekysten.

25. september i år, få uker før sin død, ble Strandheim hedret med en minneplate ved hjemstedet i Øygarden utenfor Bergen. Han var selv til stede på seremonien sammen med familie.

Krigsveteranen etterlater seg tre barn, sju barnebarn og ti oldebarn.

NRK laget et omfattende portrett på Jacob Strandheim i 2018. Da møtte de en 98-åring som var frisk både til sinns og til beins.

Han hadde en fantastisk historie å fortelle.

1954 i Oslo: Det er premiere på filmen om Shetlandsgjengen. Flere medlemmer av kongefamilien ankommer Klingenberg kino for å overvære premieren. Her hilser Kong Haakon på Kaptein Leif Larsen, som spilte seg selv i filmen.

Etter å ha rømt over til England tidlig under krigen deltok han i transport av krigsmateriell fra vestkysten til østkysten av landet, materiell som kom fra USA.

Men sommeren 1942 fikk han bli med i Shetlandsgjengen, eller Norwegian Naval Independent Unit (NNIU), som var det offisielle navnet på gruppen.

Da, sa han til NRK, kjente han seg for alvor som en aktiv deltager i krigen.

Strandmeier står som den med flest turer over Nordsjøen, i alt 56, ifølge NRK.

Toktene gikk i vinterhalvåret, så lenge det ikke var for lyst til å bli oppdaget. Alle seilaser gikk om natten.

Bare i sesongen 1942–43 mistet Shetlandsgjengens medlemmer rundt 45 av 90 menn.

De klaget til London. Og fikk etter hvert de tre ubåtjagerne som USA hadde gitt i gave. Etter dette gikk ikke ett liv tapt. Strandheim selv var mest om bord i Hitra.

U-båtjageren Hitra, som Jacob Strandheim og andre i Shetlandsgjengen brukte under annen verdenskrig. Den var en av tre slike fartøyer som USA ga til Norge i 1943 for å seile strekningen Norge-Shetland. Tidligere opererte Shetlandsgjengen med vanlige fiskebåter.

Hedret flere ganger

Strandheim mottok to ganger Sankt Olavs medalje i Ekeløv. Han fikk også en hedersmedalje av Dronning Elizabeth, på Buckingham Palace i 2005.

Etter krigen gikk han skipperskole og giftet seg. Han ble medeier i et rederlag med 12 fartøyer.